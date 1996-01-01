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РЖС определился с аукционом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральный фонд содействия жилищному строительству определился по проведению аукциона на право аренды участка земли площадью 400 га в пределах Владивостокского городского округа в районе поселка Трудового под строительство жилья.

Аукцион пройдет 15 декабря в Москве в здании РЖС. По его условиям на этой территории должно быть построено не менее 500 тыс. кв. метров жилья. При этом под строительство жилья эконом-класса должно пойти 316,2 га, в т.ч. 300,9 га - под малоэтажное.

Право аренды этой территории будет выставлено по цене 10 млн 274 тыс. руб. (включая НДС). Победитель по мере освоения участка в течение 15 лет должен будет платить аренду в размере 7,9 рублей (включая НДС) за 1 кв. м территории в год.

Напомним, что в третьей декаде сентября Фонд РЖС инициировал работу над концепцией застройки предлагаемой на аукцион территории, в которой приняли участие представители канадских проектных компаний MVH Urban Planning & Design Inc. и Don Wuori Design, сотрудники краевой и городской администраций, специалисты и бизнесмены. В итоге канадские идеи понравились, хотя к обеспечению эконом-класса из расчета 50 кв. м на душу отнеслись скептически.

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