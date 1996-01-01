Часть имущества «НОРФЕСа» могут передать в ведение Росморпорта

Министерство транспорта России рассматривает возможность передачи в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт» объектов системы обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ), находящихся в составе имущественного комплекса ОАО «НОРФЕС» (сегодня 100% акций принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом).

По сведениям «ЗР», уже в этом году может быть принято решение о передаче имущественного комплекса «НОРФЕСа» в казну РФ с возможной дальнейшей передачей его «Росморпорту». ОАО «НОРФЕС» является субъектом естественных монополий в морских портах. Компания обеспечивает надлежащее функционирование региональной системы управления движением судов (СУДС). Это СУДС Владивосток, СУДС Находка, морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) в заливе Петра Великого и в прилегающей части Японского моря.