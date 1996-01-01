Скалистый путь нового водовода

Прокладка водовода к строящемуся отелю на мысе Бурном в бухте Федорова по центру города может занять большие сроки. Виной тому, объясняют строители, особенности почвы и рельефа данного участка.

Напомним, работы по прокладке водовода общей протяженностью 3 472 метра с диаметром трубы 500 мм предполагалось начать еще в конце мая, однако руководство ОАО «Горводоканал» решило отложить строительство на более поздний срок. Ремонтные работы усугубили бы и без того сложную дорожную ситуацию, связанную с реконструкцией ул. Алеутской и Океанского проспекта. Потом праздновали юбилей города. В результате были сорваны первые предварительные сроки - строительство водовода под проспектом Красного знамени продолжилось после празднования, хотя ремонтные работы на этом участке должны были быть уже окончены к началу июля.

После завершения работ от кольца Инструментального завода до пересечения с Океанским проспектом новый водовод потянули дальше - вдоль улиц Авроровской и Советской. В настоящее время ремонтная бригада занята в районе улицы Пограничной до ее пересечения с железной дорогой.

Вообще, строительные работы на этом участке предполагалось завершить к первым числам ноября. На следующем этапе водовод, «нырнув» под железнодорожное полотно, должен пойти в сторону гостиницы «Версаль». Тем не менее на практике уложиться в сроки оказалось трудной задачей - в строительство вмешались природные факторы.

- Очень тормозит нашу работу скалистая порода, - рассказал мастер ремонтных работ Алексей РЕШЕТНИКОВ, - кроме того, мы вынуждены постоянно откачивать воду, которая, возможно, появилась в грунте.

Чтобы не выйти за временные рамки, рабочая бригада работает круглые сутки. Будем надеяться, что зима не внесет коррективы в трудовой график и прокладка водовода завершится вовремя - к концу этого года.