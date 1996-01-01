www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.65 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.58 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Скалистый путь нового водовода

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокладка водовода к строящемуся отелю на мысе Бурном в бухте Федорова по центру города может занять большие сроки. Виной тому, объясняют строители, особенности почвы и рельефа данного участка.

Напомним, работы по прокладке водовода общей протяженностью 3 472 метра с диаметром трубы 500 мм предполагалось начать еще в конце мая, однако руководство ОАО «Горводоканал» решило отложить строительство на более поздний срок. Ремонтные работы усугубили бы и без того сложную дорожную ситуацию, связанную с реконструкцией ул. Алеутской и Океанского проспекта. Потом праздновали юбилей города. В результате были сорваны первые предварительные сроки - строительство водовода под проспектом Красного знамени продолжилось после празднования, хотя ремонтные работы на этом участке должны были быть уже окончены к началу июля.

После завершения работ от кольца Инструментального завода до пересечения с Океанским проспектом новый водовод потянули дальше - вдоль улиц Авроровской и Советской. В настоящее время ремонтная бригада занята в районе улицы Пограничной до ее пересечения с железной дорогой.

Вообще, строительные работы на этом участке предполагалось завершить к первым числам ноября. На следующем этапе водовод, «нырнув» под железнодорожное полотно, должен пойти в сторону гостиницы «Версаль». Тем не менее на практике уложиться в сроки оказалось трудной задачей - в строительство вмешались природные факторы.

- Очень тормозит нашу работу скалистая порода, - рассказал мастер ремонтных работ Алексей РЕШЕТНИКОВ, - кроме того, мы вынуждены постоянно откачивать воду, которая, возможно, появилась в грунте.

Чтобы не выйти за временные рамки, рабочая бригада работает круглые сутки. Будем надеяться, что зима не внесет коррективы в трудовой график и прокладка водовода завершится вовремя - к концу этого года.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru