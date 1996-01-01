Челноков замаркируют

С 15 января меняются правила провоза потребительских товаров из КНР.

Изменения вводятся для борьбы с различными формами "челночного" бизнеса по все стране, Федеральная таможенная служба приказом №142-р ужесточила правила провоза потребительских товаров. Теперь импортерам придется потрудиться, чтобы обеспечить провоз товаров: на каждый тюк или баул нужно будет составлять опись с перечислением названий, маркировки по ТНВЭД, количества и веса товаров. На основании этого документа и будет проходить начисление государственной пошлины. Если опись не будет составлена, ее придется делать прямо на таможне: распаковывать, сортировать и снова упаковывать все баулы. Сроки таможенного оформления для этих случаев будут продлены до тех пор, пока все не будет сделано по установленным правилам, соответственно за услуги таможенного склада в этих случаях придется платить.