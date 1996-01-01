«Михайловский» нацелен на гостевой маршрут

Через месяц во Владивостоке в районе остановки «Заря» откроется супермаркет «Михайловский». Это будет второй супермаркет под брендом «Михайловский». Торговое предприятие было готово к открытию еще осенью, однако новоселье было отложено в связи с оформлением документов.

Появление супермаркета - это обострение конкуренции за покупателя на гостевом маршруте. Известно, что новый супермаркет будет оснащен самым современным торговым оборудованием. Руководит проектом один из лучших менеджеров в области продовольственного ритейла Ирина ИВАНОВА, которая открывала первый супермаркет «Парус».