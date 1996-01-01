«Динас» обещал вернуться

Совет директоров владивостокской Группы компаний «Динас» подтвердил свои обязательства в отношении своих дольщиков, отмечая при этом, что форс-мажорные обстоятельства экономического кризиса не позволили выполнить их в договорные сроки по сегодня приостановленным жилым комплексам на ул. Володарского и Океанском проспекте.

Но дольщики, заключившие договора по ним, и сегодня имеют возможность получить свои квадратные метры в не менее ценном жилом комплексе «Атлантис-2» на ул. Тигровой, строительство которого успешно продолжается при высокой степени готовности самого объекта.

При этом Группа компаний пока не имеет свободных средств, которые могла бы направить на возврат тем дольщикам по замороженным объектам, которые принципиально желают вывести свои деньги из строительства. Совет директоров ГК «Динас» в открытом письме обещал после завершения строительства комплекса «Атлантис-2», что должно случиться уже в следующем году, вернуться на дома, где строительство приостановлено, и завершить их.