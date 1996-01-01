Рыбаки опять в ожидании

С некоторой задержкой промысла начинают путину 2005 г. дальневосточные рыбаки. Изменившиеся требования к разрешительным документам на промысел уже второй год подряд приводят к тому, что суда "болтаются" в районах промысла "вхолостую", принося значительные убытки своим судовладельцам.

В прошлом году капитаны промысловых судов почти месяц ожидали, когда их судовладельцы сумеют доставить подлинники рыболовных билетов на рыболовецкие траулеры. При этом судовладельцы отмечали, что день простоя крупнотоннажного траулера влетает компаниям не в одну тысячу "зеленых". В этом году ситуация частично повторяется.

"Приказ Федерального агентства по рыболовству вышел за несколько дней до нового года. Поэтому доставить оригиналы рыболовных билетов в районы промысла к 1 января многие компании не сумели. Часть судов в Беринговом и Охотском морях до сих пор стоят в ожидании билетов", - рассказал "ЗР" руководитель отдела добычи ОАО "Дальрыба" Юрий КОЛПАКОВ. Другая часть компаний сумела вовремя доставить билеты на суда, и сейчас активно ведут добычу рыбы. Но в основном это камчатские траулеры, так как им доставить билеты в район лова было ближе всего. Всего по данным "Дальрыбы" в Беринговом море из 30 единиц крупнотоннажного минтаевого флота, работает всего 5. В Охотском море на сельди работает 7 судов, а 12 ожидает разрешений.

Все же первые тонны рыбы дальневосточными рыбаками уже подняты на борт. Например, в Охотоморском районе взято 313 тонн минтая и 9 тонн трески.