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Приморцы требуют формировать МРОТ по-честному

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

25 тысяч жителей Приморья поддержали позицию профсоюзов, которые требуют исключить из минимального размера оплаты труда выплаты компенсационного и стимулирующего характера (МРОТ).

Эти выплаты учитываются при определении размера МРОТ, но сами по себе не являются вознаграждением за труд, поэтому учет в МРОТ разного рода компенсаций подписавшие документ считают безосновательным. Сбор подписей в Приморье прошел в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Посылку со всеми подписными листами от приморских профсоюзов получат в Правительстве РФ.

В этот день профсоюзы вывели людей на митинги и пикеты в Партизанске, Лучегорске, Арсеньеве, поселке Ярославский. Профсоюзное собрание под открытым небом прошло на проходной ЗАО ГХК «Бор» в Дальнегорске. В нем приняли участие 500 человек. Профсоюзные собрания и рабочие встречи с руководителями предприятий и представителями органов местной власти состоялись в этот день в 28 муниципальных образованиях края. В резолюциях, кроме требований, касающихся МРОТ, люди выразили поддержку работникам Русской горно-рудной компании в Приморье - дальнегорского «Бора» и Ярославской ГРК в Хорольском районе, которые ни разу за два года не получили вовремя зарплату.

Между тем, как сообщает gazeta.ru, Госдума приостанавливает с 1 января 2011 г. до 1 января 2014 г. ежегодную индексацию оплаты труда федеральных госслужащих с учетом уровня инфляции. Соответствующая норма федерального закона «О государственной гражданской службе России» «замораживается» в связи с требованиями федерального бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов.

Аналогичная норма действует и в этом году. Кроме того, как напомнил глава думского комитета по бюджету и налогам Юрий ВАСИЛЬЕВ, в соответствии с Бюджетным посланием президента России будет оптимизирована численность федеральных госслужащих и в течение трех лет их численность сократится в пределах 20%. Предполагается, что сэкономленные средства впоследствии будут направлены на «дополнительное материальное стимулирование» служащих.

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