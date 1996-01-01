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Крупной южнокорейской компании POSCO Steel Service & Sales Co., Ltd (POSTEEL) требуется специалист
Представительству компании POSCO Steel Service & Sales Co., Ltd (POSTEEL) в г.Владивосток требуется ведущий менеджер по маркетингу & инвестпроектам. Сведения о компании: POSCO Steel Service & Sales Co.,Ltd (POSTEEL) - крупная южнокорейская компания, полномочный представитель группы компаний POSCO (3-й металлургической компании мира) на ДВ и Сибири. Сферы деятельности компании: металлургия, энергетика, судостроение строительство, ресурсы. Требования к кандидатам: в/о, 25-35 лет, свободное владение англ.яз., опыт работы в аналогичной сфере/должности от 3-5 лет, активная жизненная позиция, инициативность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, умение самостоятельно решать рабочие вопросы, готовность к командировкам. Обязанности: продвижение металлопродукции, работа по основным проектам развития ДВ и Сибири (поставка металла для строительных проектов, объектов судостроения и энергетической инфраструктуры и пр., работа в сфере снабжения (металлолом, цв. металлы), поиск новых клиентов и работа существующими, отслеживание потребностей/изменений рынка, разработка моделей делового сотрудничества, проработка инвестпроектов. Работа в центре города, з/п - по результатам собеседования. Резюме высылать на электронную почту: moonsg71@gmail.com
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