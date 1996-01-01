«ДельтаЛизинг» участвует в программе поддержки малого бизнеса и снижает ставки

Клиенты компании в рамках программы могут возместить 50% от затрат по лизинговым платежам

«ДельтаЛизинг» предлагает предпринимателям существенно снизить финансовую нагрузку при обновлении производства. Представители малого бизнеса могут возместить 50% затрат по лизинговым платежам, привлеченным не ранее 01.01.2005 на срок, не превышающий 5 лет. Сумма возмещения, согласно условиям программы, достигает 500 тысяч рублей.

Компенсации предоставляются только при условии документального подтверждения, и «ДельтаЛизинг» предоставляет клиентам все необходимые материалы и консультации для получения субсидий. К тому же, компания снова снизила стоимость финансирования - на два процентных пункта снижены ставки для договоров в рублях сроком от 2 до 3 лет. При этом, если инвестиции «ДельтаЛизинг» в проект превышают 500 тыс. долларов США или аналогичную сумму в рублевом эквиваленте, ставка снижается еще на один процентный пункт.

Порядок предоставления субсидийуказан на сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru, а также на сайте «ДельтаЛизинг» - www.deltaleasing.ru.