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ЕНВД поправят во втором чтении
В Законодательном собрании Приморского края идет работа над корректирующими коэффициентами единого налога на вмененный доход для таких видов деятельности, как распространение и размещение наружной рекламы и оказание услуг по хранению транспортных средств на автостоянках.
На ноябрьской сессии депутаты проголосовали в первом чтении за установление корректирующего коэффициента в размере 0,74 для налогоплательщиков, оказывающих услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках. Администрация края настаивает на корректирующем коэффициенте базовой доходности, равным 1,0, так как понижение коэффициента повлечет сокращение налоговых поступлений в бюджет. Окончательное решение о величине коэффициента будет принято при рассмотрении законопроекта "О внесении изменения в приложение к Закону "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Приморском крае" во втором чтении.
Предметом обсуждений депутатов являются также ставки базовой доходности единого налога на вмененный доход для размещения наружной рекламы. Напомним, что на октябрьской сессии Законодательного собрания для наружной рекламы был принят коэффициент К2 в размере 0,34. Депутаты поддержали предложение представителя от Законодательного собрания в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Игоря ПУШКАРЕВА о разработке понижающих коэффициентов, учитывающих месторасположение наружной рекламы на территории края.
- Рекламный бизнес достаточно развит и является рентабельным только во Владивостоке, - пояснил Игорь Пушкарев. - Во всех остальных городах и населенных пунктах края данный вид деятельности находится в стадии развития, что требует очень взвешенных решений в части его налогообложения. Например, в Артеме средняя коммерческая стоимость размещения наружной рекламы стандартного щита за одну поверхность в месяц составляет 6 тыс. руб., в Уссурийске, Находке - 8 тыс. руб. В таких городах, как Дальнегорск, Фокино, Большой Камень, рынок наружной рекламы практически не развит. Поэтому было бы правильно уменьшить значение корректирующего коэффициента базовой доходности с 0,34 до 0,2, а для объектов рекламной деятельности, расположенных не во Владивостоке, дополнительно применить понижающий коэффициент 0,75.
Депутаты обсудят изменения к Закону "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Приморском крае" на заседании комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 8 декабря.
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