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Рынок труда Владивостока набирает обороты
Владивостокский рынок труда стабилизировался. Об этом свидетельствует тот факт, что 54% опрошенных во Владивостоке респондентов видят для себя множество открытых возможностей на рынке труда. К таким выводам пришли специалисты кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке в ходе очередного исследования рынка труда.
Однако около трети респондентов все-таки отдают предпочтение стабильности - 37% опрошенных продолжают дорожить своим рабочим местом.
«Рынок труда постепенно набирает обороты: жители города начинают задумываться о смене места работы все чаще, - комментирует результаты исследования Наталья КОВАЛЕНКО, директор АНКОР во Владивостоке. - Причины такой активности обуславливаются накопившейся в кризисные времена неудовлетворенностью работодателем, а постоянно растущее количество вакансий формирует ощущение востребованности: если год назад люди крепко держались за свои рабочие места, предпочитая стабильность и надежность, то сейчас, наблюдая растущий спрос на персонал, они перестают такой страх испытывать. Таким образом, ориентация на стабильность, характерная для экономически неустойчивого 2009 г., сменяется растущей подвижностью рынка соискателей».
Одной из задач исследования было выявить те факторы, которые благоприятно влияют на отношение сотрудников к работодателю. Большинство респондентов обозначили свое стремление к развитию и обучению в компании (34%). 28% сотрудников будут довольны уже тем, что компания будет заниматься информированием о стратегических планах развития, 18% хотели бы, чтобы с ними лично советовались относительно решения о сокращении издержек.
Как показали результаты исследования, профессионалы ощущают свою востребованность, и при переходе на новое место рассчитывают на рост дохода. Данная картина существенным образом не претерпела изменений по сравнению с 2009 г.
«Для того чтобы сохранить лояльность сотрудников, наряду с таким фактором, как поддержание заработных плат на рыночном уровне, акцент можно делать на возможностях карьерного и профессионального роста, участие компании в обучении сотрудника и предоставление расширенного компенсационного пакета», - считает Наталья Коваленко.
Что касается компаний, в которых хотели бы работать опрошенные, находящиеся в процессе поиска новой работы, то здесь предпочтения на стороне тех, кто больше платит: при выборе работодателя 37% опрошенных при наличии одинаковых профессиональных задач отдадут предпочтение компании, которая предложит бОльшую заработную плату. 23% участников исследования выберут компанию, в которой наиболее вероятен карьерный рост. Для 17% респондентов наиболее привлекательной является работа в брендовой компании с безупречной репутацией на рынке.
В исследовании приняли участие более 250 жителей Владивостока как работающих, так и находящихся в поиске работы. Большинство участников - это работающие в настоящее время специалисты (88%), в возрасте от 21 до 35 лет (76%), 58% - мужчины, 42% - женщины.
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