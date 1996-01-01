Тренинги и семинары. Новый учебный год в самом разгаре

У тренинговых компаний учебный сезон в самом разгаре - тренинги и семинары на самые разные темы проходят практически ежедневно. Но обучающие компании не стоят на месте: открывают Владивостоку новые имена, откликаются на изменившиеся реалии собственными программами.

Так, Дальневосточный консалтинговый центр «Партнер» в этом году запускает новый формат корпоративного обучения - так называемый ТРОН - тренинг одного навыка. Как рассказывает директор центра Евгения ОЛОФИНСКАЯ, он адресован персоналу, обученному и все умеющему, которому семинары и тренинги уже ничего не дают - они все знают, но не применяют это на практике. Работа на тренинге проходит в несколько этапов и направлена на отработку практики.

«Кроме того, в этом году у нас в последний раз в гостях Игорь МАНН, уже знакомый приморцам, - говорит Евгения Олофинская, - у него начинаются крупные проекты, поэтому количество публичных семинаров и встреч сократится. На новое время тренер отозвался мастер-классом «Инновации, которые нужны и которые работают». Это событие нельзя пропустить современному руководителю».

Менеджер образовательных программ Центра развития профессиональный компетенций «Карьера-Форум» Мария МАКАРЕНКО особое внимание обращает на учебную программу «European Business Competence* License (EBC*L) - Европейский Сертификат Бизнес-Компетентности». Программа EBC*L - первый международный сертификат для нефинансовых менеджеров. «Мы давно искали подобную программу, которая бы была качественной, универсальной, имеющей широкий спектр применения, была рассчитана на широкую аудиторию, рассказывает о новинке директор «Карьеры-Форум» Галина ПОПОВА. До 2008 г . таких программ на российском рынке не было. Дипломы МВА считаются престижными, но это более дорогой и долгосрочный формат обучения и подходит далеко не всем менеджерам. Программа EBC*L пришла в Россию в конце 2008 г. и, несмотря на кризис, сразу нашла своих потребителей, так как в ней очень удачно выдержано соотношение цены, качества и скорости обучения. Во Владивостоке уже прошли обучение 2 группы, и все восторженные отзывы наших партнеров по России подтвердились».

Кроме этого, 7-8 декабря ЦРПК «Карьера-Форум» приглашает ведущего бизнес-тренера России Николая РЫСЕВА, директора компании RECONT, автора семи книг по менеджменту и продажам, создателя легендарного бестселлера «Активные продажи» - самой популярной книги по продажам в России среди российских авторов, тираж которой приблизился к полумиллиону экземпляров. Его первый тренинг во Владивостоке будет посвящен технологиям продаж.

Учебный центр «Успех» представит в декабре практический семинар Сергея ТРУШКИНА «ИТ на службе бизнеса: стратегия, менеджмент, управление». Семинар, проведенный с участием этого тренера в Хабаровске, имел самые лестные отзывы. Теперь практик с большим опытом работы посетит и Владивосток. Как рассказывает Наталья ЩУКИНА, директор учебного центра «Успех», руководители ИТ-подразделений выросли, как правило, из системных администраторов, программистов, поэтому мыслят очень локально. Задача этого мероприятия - научить их мыслить стратегически и привить понимание того, что ИТ-подразделение может приносить бизнесу реальную прибыль.

Кроме этого, в декабре Учебный центр «Успех» представит собственный новый продукт - семинар-тренинг «Учить или искать - вот в чем вопрос!». Программа резюмирует 10-летний опыт кадрового агентства «Успех» и лично автора Дианы КРОВЛИНОЙ в области управления персоналом.

«Руководители компаний очень часто стоят перед выбором - искать новых сотрудников на стороне или оглядеться и дорастить до нужного уровня уже имеющегося работника, - говорит Диана Кровлина. - Многие эйчары не умеют считать, сколько будет стоить решение этой проблемы. И никто не просчитывает, что будет выгоднее компании в каждом случае. На этом образовательном продукте мы как раз и разбираем, что лучше в конкретной ситуации. Он основан на опыте нашего кадрового агентства и опыте тех компаний, с которыми мы работаем в качестве консультантов».

Наиболее востребованной программой Moscow Business School на Дальнем Востоке является модульная программа МВА: для собственников, руководителей и менеджмента среднего звена, с получением международного диплома MBA. На сегодняшний день по данной программе на Дальнем Востоке уже обучается более 95 студентов. И спрос на нее растет. Также в Moscow Business School недавно было запущено новое направление - отраслевые дистанционно-очные программы: «MBA:Менеджмент в торговле», «MBA: Менеджмент в строительстве», «MBA:Управление медицинскими клиниками», «MBA: Менеджмент в ресторанном бизнесе». Специализированная часть программы обучения организована в форме очных семинаров и стажировок на выбор в Москве, в Лондоне, Германии или Швейцарии.

Как говорит руководитель филиала MBS Вадим КРЫЛОВ, параллельно долгосрочным курсам в этом году «Московская Бизнес Школа-Дальний Восток» оснащает службы развития персонала специализированными коробочными комплектами мультимедийных образовательных курсов по всем ключевым сферам менеджмента.