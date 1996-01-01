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Россию на Кубке Мира будет представлять «Владхлеб»

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первое общекомандное место заняла компания «Владхлеб» в национальном отборочном туре Кубка Мира Луи ЛЕССАФАРА, который состоялся на прошлой неделе в Москве. Следующий этап крупнейших международных соревнований хлебопеков мира пройдет в Париже, и представлять Россию на нем будет команда из Владивостока.

Всероссийский отборочный тур Кубка Луи Лессафара проходил в рамках выставки «Современное хлебопечение». Соперниками команды «Владхлеба» стали профессионалы высочайшего уровня: представители московского холдинга «Столица-Восток», петербургского «Буше-Санкт-Петербург», представители холдинговой компании «Крона 21», - все они являются победителями отборочных туров в своих федеральных округах. Участники конкурса состязались в трех видах хлебопекарного искусства, в каждом из которых приморцы показали высокий профессиональный уровень. В номинации «Выпечка хлебов и багетов» команда компании «Владхлеб» заняла первое место, в номинации «Сдоба и слоеные изделия» - второе место, и в направлении «Арт-класс» - первое место. В итоге приморским хлебопекам было присуждено первое общекомандное место, что гарантировало команде участие в международном конкурсе.

- В ходе конкурса команды хлебопекарных предприятий продемонстрировали удивительное мастерство, уникальность рецептуры своей продукции, уверенные технологические навыки, - рассказала обладатель Диплома за лучшие хлеба и багеты, пекарь ОАО «Владхлеб» Лариса ПАЩЕНКО. - Организация соревнований подразумевала абсолютную прозрачность процесса. Каждая команда работала в отдельном боксе, своеобразном «аквариуме» на виду не только у высокопрофессионального жюри, но и у всех посетителей выставки. Конечно же мы волновались. И не могли сдержать слез, когда объявили победителей. Ведь буквально до момента награждения никто не мог предугадать, кто это будет.

Кстати, лучшие хлеба и багеты, вкусы которых покорили судей и болельщиков, являлись не чем иным, как чуть видоизмененными хлебами, которые приморцы кушают каждый день. Например, в основу конкурсного «Русского с огоньком» легла рецептура «Мексиканского», а в рецептуру «Пряного» - состав известного всем горожанам «Батончика Пряного». Традиции качества компании «Владхлеб» остаются неизменными. - Еще до объявления нас победителями отборочного тура кубка мира, - рассказывает Лариса НЕКРАСОВА, начальник участка ЭПТК, - мы поняли, что «Владхлеб» - это бренд не только Приморского края. Нас знают не только соотечественники, но и зарубежные компании хлебопекарной отрасли. Представители нескольких из них, в частности генерального спонсора выставки «Современное хлебопечение», компании BACKALDRIN, живо интересовались не только нашими новинками, но и планами. Особое внимание они уделили вопросу подготовки компании «Владхлеб» к саммиту АТЭС 2012 года, разработке нового ассортимента продукции компании в преддверии столь грандиозного события, предлагали свое сотрудничество.

- Сегодня «Владхлеб» уже не принадлежит Приморью, вы принадлежите России - именно такими словами попрощались с командой «Владхлеб» организаторы конкурса.

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