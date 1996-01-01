«Восток-1» модернизировал японские тунцеловы

Одно из самых ведущих рыбодобывающих предприятий Приморского края - рыболовецкий колхоз «Восток-1» - не стал дожидаться реализации правительственных программ поддержки отечественного судостроения рыбопромыслового флота, и самостоятельно, за счет собственных средств, вводит в эксплуатацию новые ярусоловы.

На сегодня это единственное предприятие в России, которое добывает более 50% ОДУ на глубоководного краба по всему Дальневосточному бассейну. Увеличение доли сырьевых ресурсов предприятия по глубоководным крабам в 2,2 раза (с 4,9 тыс. т до 11 тыс. т), обусловлено тем, что часть компаний, работавших на этом промысловом ресурсе, не смогли выдержать специфику промысла этого объекта. Их лимиты в соответствии с механизмом действующего законодательства были перераспределены и отданы тем компаниям, которые действительно на нем работают.

«Добыча глубоководного краба осуществляется судами, способными поднять порядок с ловушками с глубины 800-1500 метров, - рассказывает член совета директоров, акционер РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ. - Такого флота на Дальнем Востоке практически нет. Поэтому другие компании, несмотря на то, что краб считается валютоемким объектом, не в состоянии его добывать, в то же время есть особенности его сбыта на внешних рынках. Но грамотный промысел и правильные маркетинговые решения привели тому, что сегодня в сегменте глубоководного краба, мы - единственные поставщики на рынке США. За 2006 г. колхоз добился наивысших цен по всем градациям, а в начале 2007 г. установил фиксированные цены по верхней шкале. Тем не менее, в ближайшем будущем колхоз намерен начать поставки этого продукта на российский рынок. К сожалению, пока мы этого сделать не можем, так как наш краб не может пройти устаревшие требования к продукции, которые не учитывают особенности глубоководных объектов промысла. Тем не менее, по нашей заявке ТИНРО-Центр готовит утверждение международного стандарта Правительством РФ, что открывает этому ценному продукту внутренний рынок. Российский потребитель нуждается в этом продукте. Глубоководный краб имеет все шансы стать «народной» продукцией. По нашим маркетинговым расчетам, цена на него в рознице могла бы быть на уровне 250-300 руб. за кг. Для сравнения: камчатский краб на рынках Владивостока стоит 800-1000 руб. за кг.»

Увеличивается и суммарный объем лимитов по рыбе - с 19,7 тыс. т до 25,4 тыс. т Чтобы успешно вести промысел, компания еще в 2007 г. приняла важное стратегическое решение - обновить и увеличить свой промысловый флот. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще два года назад, когда начала реализовываться программа, предусматривающая приобретение 8 новых промысловых судов.

«Руководство компании, считает, что приобретение японских или корейских шхун и дальнейшее их переоборудование в этих странах - единственная возможность обновления флота в настоящее время, - рассказывает и.о. председателя правления «Восток-1» Андрей КИРПИЧЕВ. - Можно сколько угодно говорить о патриотизме, но в данный момент в России нет даже проектов судов, которые нам нужны. Почти год мы искали нужные нам суда в Японии. Лучше всего под ярусный промысел подходили тунцеловы. Однако приобрести эти суда в стране восходящего солнца оказалось проблематично. Когда только начинали переговоры с потенциальными продавцами, промысел тунца сокращался, и суда высвобождались. Мы нашли несколько судов, износ корпуса, которых был менее 3%! Вот только японцы не соглашались нам их продать, так как у них есть коллегиальная договоренность, не продавать тунцеловный флот другим компаниям, чтобы они потом не составляли конкуренцию на рынке. Поэтому пришлось показывать проекты переоборудования, чтобы доказать, что мы не будем заниматься промыслом тунца. Когда доказали, возникла новая трудность. Японское правительство объявило, что выкупает тунцеловный флот. Спасибо, что нас поддержало федеральное агентство по рыболовству. Были проведены консультации, и японское правительство пошло нам навстречу. Компания приобрела первое судно, и мы занялись его перевооружением. В качестве промыслового оборудования был выбран рыбодобывающий комплекс норвежской компании МУСТАД являющейся на сегодняшний день мировым лидером в данной области, что позволило увеличить добычу в 1,5 раза по сравнению с судами оснащенными комплексами производства МАРКО и БФГ».

Одно из основных достоинств судов, прошедших реновацию, это снижение расхода топлива. Реконструируемые промысловики в два раза меньше тратят топлива за счет установки экономичных двигателей. Если сегодня нынешние ярусоловы компании тратят свыше 4 тонн топлива в сутки, то вступивший в строй ЯМС «Восток-2» всего 1,8 тонны. Судно, которое изначально имело хорошие мореходные качества, мощную рефрижераторную установку, достаточно большой объём трюмов, получило грамотно размещенное современное высокопроизводительное промысловое и технологическое оборудование.

В компании не скрывают: что именно сроки и качество выполнения работ в Японии приводят к тому, руководство компании работает с японскими верфями. Ведь после того, как компания за последние годы списала несколько единиц флота, ей просто необходим новый флот, чтобы своевременно осваивать свои квоты.

По уже откатанной схеме вводятся в строй еще две единицы флота - «Восток-3» и «Восток-4». Ведь «Восток-2» окупился за полтора года. Кроме того, в настоящее время в порту Хакодатэ проходит реконструкцию в краболов-процессор четвертый тунцелов. Его ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2010 г.

Финансовое положение копании сегодня стабильно. Колхоз сумел преодолеть трудности, связанные с введением системы рыбных аукционов, вследствие чего компания к 2006 г. накопила почти $18 финансовых обязательств. К началу 2010 г. компания перешла к обычному лимиту оборотных средств.

Сегодня предприятие, как и сотни других рыболовных компаний, кредитуется для пополнения оборотных средств, в крупнейших российских банках. Это говорит о том, что банковские структуры доверяют предприятию. В прошлом году руководство компании выставило на продажу непрофильные активы. В частности несколько этажей офисного здания во Владивостоке по проспекту Красного Знамени.

«Это снижение издержек. Для нас важно развивать промысел, а для этого нужны еще новые единицы флота. Реализовать часть недвижимости и реинвестировать капитал компании в обновление добывающего флота позволит не привлекать дополнительные кредитные ресурсы, что снижает финансовую нагрузку. К сожалению, пока мы отказались от проекта организации экспедиционного промысла в Мировом океане в зоне Антарктики. Проект масштабный, поэтому компания не может его «потянуть» без государственной поддержки, - утверждает Александр Передня. - Жаль, что Россия так и не смогла реализовать предоставленную ей комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) дополнительную возможность по времени ввести в зону Антарктики добывающий флот. Это была дань уважения, когда-то сделанному научному вкладу в регион. Теперь ввести флот для промысла в район контролируемый АНТКОмом будет намного сложнее. Океанические экспедиции - это миллиарды рублей, в России ни один частный бизнес в одиночку этот проект не осилит. Возможно, это можно осуществить при условии, что найдется частный инвестор. Но пока его нет. Хотя под проект океанического рыболовства еще несколько лет назад акционеры колхоза предложили к продаже потенциальному инвестору 30% -ный пакет акций. Владельцы бизнеса оценивают его в $35 млн».