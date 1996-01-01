Часть акций ДЭК сменила «прописку»

Доля акций ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), находящихся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания», сократилась с 34,2529% до 8,0636%. При этом доля акций ДЭК в ЗАО «ИНГ Банк» (Евразия) выросла с 2,1055% до 28,2949%.

По словам источника «ЗР», речь идет об акциях, принадлежащих кипрскому оффшору Donalink limited (основной бенефициар ОАО «СУЭК»).