Информационному агентству PrimaMedia - 5 лет

Дата - хороший повод, чтобы задать несколько прямых вопросов главному его редактору - Александру САВИЦКОМУ, который, к тому же, в 90-е работал в нашем деловом еженедельнике. Кто и на какие деньги создал PrimaMedia, можно ли верить «платным» новостям, и смогут ли противостоят форумы и ЖЖ «традиционным» интернет-СМИ?

- Появление информационного агентства PrimaMedia породило много слухов о том, кто и зачем его создал. И как-то не верится, что оно создано на скромные деньги нескольких человек...

- Слухов, действительно, было много. В основном, они сводились к выборам 2006 г. в Законодательное Собрание, а, значит, «денег дали депутаты», и назывались конкретные фамилии. Денег на самом деле никто не давал. Было и есть несколько физических лиц, которые реально сбросились совсем небольшими деньгами и, по сути «на коленке», сделали агентство. В первое время очень небольшим было и число сотрудников. При этом сами учредители активно писали, да и сейчас иногда пишут в ленту. Другое дело, что нам помогли личные отношения со многими политиками и бизнесменами. Нас знали и нам поверили, что речь идет о долгосрочном проекте, а не просто о сиюминутном стремлении заработать. Поэтому стали сотрудничать, но именно сотрудничать, а не покупать нас.

- PrimaMedia сразу предложила все новости на сайте и рассылку бесплатно. Из этого следует, что зарабатывать вы можете на рекламе и информационном обслуживании. Не возникают ли проблемы этического характера, когда вы ставите «платные» новости?

- Все новости в открытом доступе - это стало своеобразным «ноу-хау» агентства, которое позволило очень успешно стартовать и быстро увеличивать число посетителей сайта. Такая бизнес-модель имеет как свои плюсы, так и минусы.

Можно, конечно, продавать новости, но тогда нужно искать свою нишу, искать потребителей и предлагать им очень качественный товар. Наиболее успешными в этой области являются агентства деловых новостей. Восхождение к успеху по этому пути требует времени, средств и других факторов. У нас на момент создания агентства ресурсы были ограничены, поэтому выбрали иную модель.

Мы посчитали, что более востребованным будет полностью бесплатная лента. А зарабатывать мы будем на рекламе и информационном обслуживании. Иными словами, зарабатывать мы хотели на том же самом, на чем и существовавшие в то время на рынке региональные информационные агентства, но дать читателям существенно больше. Рисковали ли мы? Конечно, но такая модель сработала.

Если говорить об этической стороне, то в своей работе журналист часто ищет ответ на вопрос: «Стакан наполовину пуст или наполовину полон». От него как раз и зависит позиция журналиста и редакции в целом.

На что больше обратить внимание? На то, что в каком-нибудь городе ремонтируют основные дороги и укладывают бетонные бордюры, или на то, что разбитыми остаются внутриквартальные дороги и придомовые территории? На то, что разрисовываются подпорные стены вдоль гостевых трасс или на то, что многие подпорные стены у домов требуют срочного ремонта? Какой бы вариант не выбрала редакция - наполовину полон или наполовину пуст, нельзя сказать, что информация неправдива.

Другое дело, когда происходят, аномальные события. Падает елка, к примеру, на центральной площади. Тут оценка событий у большинства СМИ совпадет - если мы промолчим по этому поводу, то читатель от нас отвернется. Надо стремиться выдерживать баланс. Одна сплошная критика тоже никому пользы не приносила. Если писать только о «чернухе», то можно впасть в депрессию...

Мы должны предложить читателям более качественный продукт, чем наши конкуренты, чтобы посетители выбрали именно нашу ленту новостей.

- Вы и некоторые ваши коллеги начинали профессиональный путь журналиста в газете. Сейчас работаете в Интернете. Сложно менять «мировоззрение»? Да и надо ли его менять?

- Мне действительно очень повезло пройти газетную школу: «Рыбак Приморья», «Утро России», «Золотой Рог»... Вдвойне повезло, что позвали в «Золотой Рог» почти в начале его становления. Это такая школа журналистики и бизнеса, которую ни в одном вузе не давали. Да и сейчас, наверное, не дадут. «Золотой Рог» - вообще уникальное явление для региональной журналистики. И генеральный директор, и главный редактор РИА PrimaMedia - выходцы из «Золотого Рога». Это факт.

Если же говорить об Интернете, то он сильно изменил ситуацию в журналистике. Для самих журналистов он стал основным инструментарием в работе: переписка, пересылка текстов, фото и видео, поиск нужной справочной информации, общение, поиск публикаций на данную тему и т.д. О таком раньше можно было только мечтать. Однако для многих СМИ все эти преобразования не стали конкретным руководством к действию по изменению продукта своего труда.

Возьмем газеты. Почти все начинали с того, что просто делали «электронную версию» на сайте - по сути, бесплатно выкладывали все тексты. Здесь есть и плюсы, поскольку материалы вашей газеты на сайте смогут прочитать практически из любого уголка земного шара. Так рассуждал и я сам раньше. Но зачем? Ведь газеты зарабатывали на продаже самого экземпляра газеты, в котором размещена определенная реклама. Какой смысл тогда читателю платить деньги, если он бесплатно может прочитать тексты на сайте?

Некоторые газеты, чтобы подстраховаться, пытаются выкладывать в открытый доступ только архивные материалы. Кто-то ограничивает доступ к материалам на сайте, когда нужно заплатить за право прочитать тот или иной текст. Такой подход имеет право на существование, если доходы окупают затраты.

Но Интернет дает практически безграничные возможности по размещению текстов, фото, видео, гиперссылок и т.п. А вот на печатной странице всегда дефицит места. Так почему бы не объединить возможности газеты и Интернета?

Проводит, к примеру, газета круглый стол по острой теме. В газете дается краткая версия с отсылкой на сайт. И здесь выкладывается подробная версия. В таком случае сайт может стать полноценной площадкой для общения целевой аудитории как между собой, так и с редакцией.

Но это лишь мое предположение. Надо посчитать затраты, на чем можно заработать, как выстроить взаимоотношение с рекламодателями, чтобы он получил своего клиента и в газете, и в Интернете и т.д. Поисками ответов на подобные вопросы у нас в «Приме» приходится заниматься постоянно.

- Кроме самого сайта информационного агентства вы еще создали ряд других Интернет-проектов. Насколько они успешны?

- С точки зрения финансов - не очень, но у некоторых такой задачи и не стояло. К примеру, проект «Старый Владивосток» родился из увлечений - коллекционирования открыток, книг о Владивостоке, значков. Скорее, это социальный сайт. А вот PrimAfisha в потенциале должен стать прибыльным. Сейчас работаем над проектом Prim.TV - Интернет-телевидением Приморья. В этом деле участвуют уже не только наши собственные средства, но и привлеченные сторонние инвесторы, которые готовы рискнуть. Интернет тем хорош, что можно рисковать не столь большими суммами. Не все проекты требуют больших капиталовложений. В скором времени начнем развивать региональные проекты в дальневосточных субъектах.

- Когда читаешь вашу ленту новостей, то невольно обращаешь внимание на достаточно большое число ошибок, опечаток. Некоторые заметки написаны... как бы сказать, чтоб не обидеть, не самым лучшим образом. Это особенность Интернета?

- Есть такая проблема. Сам ритм работы информационного агентства подгоняет журналистов, чтобы поставить новость в ленту как можно быстрее. Хотя это не оправдание. Надо также признать, что, увы, как и во многих отраслях, профессиональный уровень начинающих журналистов (по названию специальности в дипломе, выданному в вузе) оставлять желать лучшего. Это факт. Приходится их доучивать уже в ходе работы. Как «Золотой Рог» можно назвать лучшей на Дальнем Востоке школой деловой журналистики, так и PrimaMedia сегодня - это хорошая школа информационной журналистки. Ряд сотрудников, которые начинали работать у нас, сейчас трудятся у конкурентов, в том числе и в федеральных СМИ, а также в пресс-службах коммерческих компаний.

- В Интернете много интересного и помимо информационных лент СМИ. Насколько сильна конкуренция со стороны ЖЖ, форумов и т.п.?

- Этот вопрос мы часто задаем сами себе. В Интернете есть большое число пользователей, которые получают информацию из, так сказать, независимых источников. Такие пользователи не верят информации СМИ, считая их, порой обоснованно, ангажированными. Хотя в ЖЖ и других сейчас такие информационные войны «заказывают», что традиционные СМИ стоят в сторонке и «курят».

Но в любом случае широкий доступ к Интернету, быстрота и легкость создания фото- и видеоматериалов любым желающим меняют наш мир. Моментальные фото с места события - сильный аргумент в споре с профессиональной журналистикой. Пусть фотография размытая, сделана слабой камерой на сотовом телефоне. Зато это с места события. Журналисты не могут быть во всех местах, а простой человек может. Данный фактор надо учитывать.

РИА PrimaMedia.создано 13 октября 2005 г. Сегодня в агентстве трудится 45 сотрудников. Ежемесячно на сайт агентства заходит 16 тыс. чел., в год основания РИА таковых было 3 тыс. В 2005 г. агентство опубликовало 4 422 материала, в 2009-м в ленте новостей опубликовано 25 тыс. материалов.