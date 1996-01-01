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«ДельтаЛизинг» - в числе самых динамичных лизинговых компаний страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

«ДельтаЛизинг» занимает 13-е место по объему нового бизнеса в рэнкинге лизинговых компаний, подготовленном РА «Эксперт» по итогам 1 полугодия 2010 г. Этот результат является серьезным достижением - в аналогичном периоде прошлого года компания занимала 20-е место по данному показателю.

Эффективность деятельности компании в 2010 г. подтверждается и абсолютными показателями: в денежном выражении стоимость новых договоров «ДельтаЛизинг» на 1 июля 2010 г. достигла 2 823 млн руб., что соответствует итогам всего предыдущего года. «Такое динамичное развитие - результат интенсивной работы всех представительств «ДельтаЛизинг» в 14 городах России и лучшее подтверждение доверия партнеров», - считает первый заместитель генерального директора компании Максим ГОНЧАРУК. - «Даже в самых изменчивых экономических условиях «ДельтаЛизинг» обеспечивает потребности клиентов в финансировании, предоставляя индивидуальные решения для развития бизнеса».

«ДельтаЛизинг» благодарит клиентов и партнеров за доверие. Компания готова к достижению новых целей и предоставлению новых эффективных решений в финансировании предприятий России.

Досье

ЗАО «ДельтаЛизинг» - универсальная лизинговая компания со 100% иностранным капиталом. Единственным акционером компании выступает Инвестиционный фонд США-Россия, крупная инвестиционная корпорация США, осуществляющая свою работу исключительно в России с 1995 г. С 2004 г. «ДельтаЛизинг» активно привлекает финансирование за рубежом. ЗАО «ДельтаЛизинг» было создано с целью поддержки и развития предприятий малого и среднего бизнеса в 1999 г. на Дальнем Востоке России. В 2010 г. региональная сеть компании включает 14 успешных офисов в крупных российских городах: Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Головной офис расположен во Владивостоке.

www.deltaleasing.ru

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