Что такое комильфо?

В начале сентября в Хабаровске открылся первый Дальневосточный центр этикета. Какую роль в жизни по-настоящему успешных деловых людей играет этикет – об этом "ДК" рассказала учредитель Центра Ольга МОНАХОВА.

– Ольга, как возникла идея создания центра этикета и каковы его задачи?

– Подобные центры существуют давно, но, в основном, в тех странах, где люди могут уделять больше времени самосовершенствованию, а не решению первоочередных насущных проблем. В России же, наверное, только сейчас приходит понимание того, что для успешного ведения дел, да и просто полноценного общения с людьми, часто недостает именно знаний этикета. Некоторые могут подумать, что он лишь усложняет человеческую жизнь, ограничивает людей и заводит их в какие-то ненужные рамки. Однако это совершенно не так. Дело в том, что правила этикета исторически складывались на протяжении длительного времени, и они настолько продуманы, что позволяют людям разных культур и разных социальных положений чувствовать себя комфортно рядом друг с другом и общаться, даже не зная иностранного языка. Можно сказать, что этикет – это и есть второй международный язык. Он включает в себя множество аспектов, которым в центральной части России уже давно уделяют повышенное внимание. На Дальнем Востоке все только начинается. Многие люди, совершающие деловые поездки за границу или в европейскую часть нашей страны, понимают, что зачастую не могут провести переговоры, не знают, что надеть на встречу, как вести себя за столом, как поприветствовать собеседника или подать свою визитную карточку... К сожалению, далеко не каждый бизнесмен на сегодняшний день знаком с этими правилами, а ведь знание этикета – один из важнейших атрибутов по-настоящему успешного человека. Согласитесь, если человек не знает, как себя повести в той или иной ситуации, то начинает чувствовать себя неуверенно, что конечно же может отразиться на успешности ведения переговоров и налаживания деловых контактов. Особенно, на мой взгляд, этикет важен на международном уровне: именно он позволяет государствам общаться, объединяться, избегать конфликтов, сохранять мир и гармонию.

– Насколько дальневосточники заинтересованы сегодня в овладении правилами этикета? И на кого рассчитан центр?

– Спрос на наши услуги в настоящее время очень высок. В течение трех лет в Хабаровске действовала школа этикета, но в связи с востребованностью ее программ нам пришлось расширить свою деятельность – так появился наш Центр. Прежде всего, к нам обращаются люди, стремящиеся стать успешнее в бизнесе или создать свой имидж, стиль. Однако мы также набираем и детские группы, что позволяет в игровой форме прививать элементарные правила этикета уже с раннего возраста.

– В какой форме проходят занятия в центре и кто у вас преподает?

– Полный курс делового этикета состоит из 16 академических часов. Одно занятие длится два часа и, как правило, охватывает одну тему. Таким образом, каждый может посещать занятия выборочно – необходимо лишь оставить заявку и немного подождать, пока из заинтересованных в этой теме не наберется группа из пяти человек. Дальневосточный центр этикета представляет собой коммерческий проект, и стоимость одного занятия в среднем равна тысяче рублей с человека. Что касается наших преподавателей, то их, пожалуй, можно условно разделить на три категории. Первая – это носители профессий: например, сомелье – человек, профессионально разбирающийся в винах, или специалист по мировой художественной культуре. Во вторую группу входят люди, прошедшие специальное обучение в западных центрах этикета. А к третьей можно отнести тех, кто приобрел богатый жизненный опыт в той или иной области и способен этим опытом поделиться.