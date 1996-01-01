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Кадры готовим сами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

– Олег Федорович, сумма инвестиций в первую очередь – создание лесопильного завода производительностью до 350 тыс. кубометров сухих пиломатериалов и фабрики по производству ДСП с объемом выпуска 140 тысяч кубометров в год – составила $200 млн. На какой стадии проект сейчас?

– Производство работает. Идут актуальные процессы – наладка программ высокотехнологичного оборудования и обучение специалистов. Кадры приходится готовить самим: найти хороших сотрудников рабочих специальностей, ответственных, дисциплинированных и готовых развиваться, не так просто. Даже при условии достойной оплаты. Аналогичные вопросы встают перед нами на заводе металлоконструкций (кстати, собственное металлопроизводство позволило вдвое сократить затраты на строительство ЛПК в Ванино). На данном этапе у нас пока незначительные объемы производства, они будут увеличены после завершения отладки оборудования под потребности заказчиков и подготовки кадрового состава. Спрос есть.

– Дальнейшие планы в лесном секторе?

– Сейчас идет второй этап развития переработки. Он включает в себя покупку и монтаж оборудования по распилу тонкомеров, увеличение сушильных мощностей, установку комплекса по строганию и склейке древесины. Это позволит не оставлять в лесу тонкомеры и не отправлять их на экспорт в качестве "баланса". Надо сказать, клееный брус востребован на рынках Азии и Европы – современные технологии дают возможность создавать прочные конструкции необходимых длин и диаметров. На сегодня мы готовим три цеха для сортировки, сушки и склеивания древесины – один из них смонтирован на 100%, другие более чем на половину. Они будут запущены в 2011 году.

Дальше планируем значительное развитие клееного производства – это будет отдельное направление, предусматривающее установку специализированной линии по производству клееного бруса и мебельного щита. Также будем строить фабрику синтетических смол (для выпуска различных видов клея), которая позволит решить проблему зависимости от импортируемого сырья. Этот проект рассчитан на 2012-2013 годы.

– Еще вы планируете производить пеллеты – это действительно альтернатива дровам и углю?

– Топливные гранулы на основе мелкой древесной фракции – экологичный и энергоэффективный вид топлива, пользующийся популярностью на Западе и в Азии. Используются для индивидуальных и промышленных нужд. Я уверен, что этот товар, который мы начнем выпускать в 2012 году, будет востребован.

– Сколько средств потребуется на второй этап развития производства?

– Ориентировочно $300-350 млн – проекты будут корректироваться с учетом реалий рынка. После переговоров ВЭБ принял решение инвестировать 100% необходимых средств в наш проект.

– Насколько я знаю, компания планирует увеличение лесосырьевой базы.

– Мы рассматриваем такие возможности, изучаем то, что предлагается к освоению.

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