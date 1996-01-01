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Двойное перешло Кинросс Голд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Канадская корпорация Кинросс Голд объявила о закрытии сделки по приобретению месторождения Двойное, а также площади Водораздельная, расположенных в Чукотском автономном округе примерно в 100 км к северу от крупного золотосеребряного месторождения Купол.

Сделка, о которой было объявлено в январе 2010 года, предполагает опосредованное приобретение 100% компаний ООО "Северное золото" и ООО "Регионруда", владеющих лицензиями на геологоразведку и разработку месторождения Двойное и площади Водораздельная соответственно. Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $165 млн, а также новыми акциями Кинросса в количестве около 10,56 млн акций.

Все условия закрытия сделки были выполнены, включая регистрацию уточненной оценки запасов месторождения Двойное, а также получение одобрения Правительства Российской Федерации на приобретение иностранной компанией месторождения Двойное как стратегического.

Сегодня месторождение Двойное представляет собой открытый карьер производительностью около 250 тонн руды в день и добычей золота около 400 кг в год. Ранее добыча на месторождении велась шесть месяцев в году. Кинросс планирует увеличить производство за счет разработки Двойного подземным способом и доставлять руду для переработки на золотоизвлекательную фабрику Купола в соответствии с соглашением о покупке руды с Чукотской горно-геологической компанией, разрабатывающей крупное золотосеребряное месторождение Купол (75% акций компании принадлежит Кинросс Голд). Это позволит более эффективно использовать уже имеющиеся мощности Купола, а также позволит обогащать руду Купола вместе с рудой месторождения Двойное, где содержание золота выше.

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