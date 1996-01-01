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Владивостокская ТЭЦ-2 прихорашивается
Масштабную эстетическую реконструкцию проводят энергетики ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") в рамках газификации Владивостокской ТЭЦ-2. Программа реконструкции рассчитана на три года, ее стоимость более 300 млн рублей в пресс-службе филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК".
В рамках газификации энергоисточников Владивостока филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК" реализует программу по восстановлению фасадов, прилегающих территорий и внутренних помещений ВТЭЦ-2. Программа реконструкции рассчитана на три года, ее стоимость более 300 млн рублей. Мимо ВТЭЦ-2 проходит гостевой маршрут саммита АТЭС. Естественно, что ключевой энергообъект южного Приморья должен иметь достойный вид.
Необходимо отметить, что приступить к решению экологических и эстетических проблем энергетики смогли только после того, как решили основную проблему региона – проблему энергодефицита. За три года ОАО "ДГК" при поддержке ОАО "РАО ЭС Востока" увеличило мощность генерации Приморского края почти на 25%.
В целом энергетикам предстоит выполнить огромный объем работ. За сорок лет непрерывной эксплуатации электростанция сильно обветшала, морально и физически устарела. Сейчас идет полное восстановление кровель и фасадов. По всему периметру ВТЭЦ-2 восстанавливаются забор и тротуары. Окончена окраска первой дымовой трубы высотой 180 метров.
В 2008 году станция прошла техническое перевооружение, вышла на рекордную историческую мощность в 500 мегаватт. Вопросы экологии и энергобезопасности снимаются с переводом на газ. Уже в следующем году первые шесть котлоагрегатов будут работать на голубом топливе. И параллельно энергетики проводят восстановительные работы по зданиям и сооружениям.
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