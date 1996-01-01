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АСЗ с новостями. Хорошими
29 сентября в ОАО «Амурский судостроительный завод» состоялась закладка киля первого из серии судна снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками проекта 22420. Генеральный заказчик судна - ООО «Газфлот», заказчик - ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
Это не единственная хорошая новость из жизни стоявшего год назад на краю банкротства предприятия. На предстоящем 5 ноября внеочередном собрании акционеров планируется увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 3256794 штук среди ограниченного круга лиц. Тем самым доля Объединенной судоходной компании (ОСК) увеличится, что обернется благами и для трудового коллектива АСК. На прошлой неделе пресс-служба корпорации сообщила, что ОСК планирует унифицировать систему оплаты труда на всех предприятиях.
Зарплата будет зависеть от должности и квалификации сотрудника, надбавки и премии тоже будут унифицированы. К ноябрю на новую систему перейдут руководители предприятий и управляющей компании (сама ОСК); остального коллектива реформа коснется в течение 2011-2012 гг. Пока что зарплаты на предприятиях ОСК сильно отличаются. Так, в 2009 г. менеджеры заводов получали в месяц в среднем от 19 000 («33 судоремонтный завод») до 463 000 руб. («Северный центр судостроения»). А зарплата специалистов варьировалась от 11000 («33 судоремонтный завод») до 64 000 руб. (Северный и Дальневосточный центры судостроения). Успешные заводы опасаются, что с реформой зарплата у них упадет, а на убыточных - вырастет. Но в ОСК обещают, что в новой сетке зарплаты будут зависеть от размера завода и его успешности. Во всяком случае, для проблемных дальневосточных заводов реформа зарплаты - благо. А вот организационная реформа, которая зреет в недрах корпорации, пока АСЗ и его побратимов по Дальневосточному центру судостроения обойдет. Из-за отсталости (пресс-служба ОСК выразилась интеллигентнее - из-за удаленности) ДВ центр судостроения сохранит свой статус, тогда как предприятия двух других центров вольются в холдинг напрямую.
Пока остается открытым и вопрос генерального директора Амурского СЗ, его обязанности исполняет Игорь ТРУНОВ. В повестке собрания акционеров он не стоит, но по уставу подписать контракт с директором может и совет директоров.
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