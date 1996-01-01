PrimaMedia: 5 лет в on-line формате

13 октября 5-летний юбилей отметило информационное агентство PrimaMedia, появление которого открыло новую страницу развития информационного рынка региона.

Оперативность, объективность и нестандартность, которыми с самых первых дней отличались новости «от PrimaMedia, позволили агентству быстро завоевать лидирующие позиции и обрести надежную репутацию, несмотря на довольно агрессивную конкуренцию.

И сегодня уже можно с уверенностью говорить, что коллектив агентства оправдал смысл, заложенный в названии, став действительно первоклассным продуктом медийного рынка Приморья. Мы уверены, что впереди у PrimаMedia большое будущее, новые, интересные проекты. Надеемся, что 10-летие агентство встретит все с той же командой во главе и не сменит прописку на московскую. А мы по-прежнему каждый день будем начинать с главного – информационной ленты PrimаMedia.