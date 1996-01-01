Приморцы могут легально нанимать иностранцев

Приморье по-прежнему очень привлекательно для иностранных граждан, желающих заработать. Они не только трудятся сегодня на саммитовских стройках, но и не менее активно привлекаются жителями края для частных нужд - на строительные, сельскохозяйственные и прочие работы. При этом мало кто знает о том, что с недавних пор это можно делать совершенно легально.

«Действительно, с 1 июля 2010 г. приморцы, как и остальные россияне, имеют право нанимать иностранцев на выполнение работ для личных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом иностранный гражданин обязан иметь патент, - поясняет начальник отделения УФМС во Фрунзенском районе Владивостока Елена ЧУПИНА. - Наличие патента и квитанции об уплате налога подтверждает его право на работу у физического лица и законное нахождение на российской территории. Для получения патента необходимо обратиться в органы УФМС с соответствующим заявлением, предоставить документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. А также оплатить налог в виде фиксированного авансового платежа за период, в течение которого планируется работа в России, - из расчета 1000 руб. за один месяц. Срок действия патента - от 1 до 12 месяцев с момента выдачи. Обращаться в миграционную службу для оформления продления сроков временного пребывания не требуется. Если срок действия патента истек или не был оплачен налог за следующий месяц, то иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 15 дней. Кстати, административную ответственность за нарушение этого положения несут обе стороны: и частное лицо-работодатель, и наемный работник: размер штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей».

Получить патент иностранные граждане могут в УФМС России по Приморскому краю (ул. Пограничная, 6). Подробности на сайте www.fmspk.ru.