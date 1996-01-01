«Биобанк» в Веселом Яре

В поселке Веселый Яр Ольгинского района введен в эксплуатацию завод по выращиванию молоди трепанга. Заказчиком выступило предприятие ООО «Биобанк».

Как сообщили в управлении рыбного хозяйства края, на комплексе уже выращено десять миллионов особей молоди трепанга, которые прошли адаптацию к внешней среде обитания и сейчас готовы к расселению на морскую акваторию.

Как сообщает пресс-служба края, работа по развитию аквакультуры ведется в рамках реализации государственной программы по развитию села. Предприятия, занятые в промышленном рыбоводстве, получают льготные долгосрочные инвестиционные кредиты на развитие производства. Так, предприятию «Биобанк» за три года выплачено 3,8 млн руб. из федерального бюджета и 1,1 млн руб. из краевого на возмещение части затрат по кредиту, взятому на строительство комплекса по выращиванию молоди трепанга.

Всего в настоящее время в Приморском крае в промышленном рыбоводстве заняты 34 хозяйства марикультуры на 64 участках, общая площадь которых составляет около 12 тыс. га. Большинство хозяйств традиционно располагается в Хасанском районе. Основными объектами выращивания в 2010 г. в Приморском крае являются следующие виды водных биоресурсов: гребешок приморский, мидия тихоокеанская, ламинария японская.