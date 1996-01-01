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Уссурийская ТЭЦ даст 560 Гкал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многострадальный проект строительства Уссурийской ТЭЦ обретает реальные очертания. На прошлой неделе на совещании при главе Уссурийского городского округа Сергее РУДИЦЕ план работы совместного российско-китайского ЗАО «Дальневосточная международная компания» (ДВМК, оператор проекта) озвучил гендиректор Анатолий ВАСЯНОВИЧ.

По словам бывшего гендиректора ОАО «Приморскуголь», общая мощность будущей ТЭЦ составит 560 Гкал, а ее первой очереди, которой станет новая современная котельная, - 200 Гкал. Топливо для теплоэлектроцентрали будет поступать из Раковского и Павловского угольных разрезов. Котельная должна быть введена в эксплуатацию уже к 1 сентября 2012 г. Для этого в кратчайшие сроки проектными организациями российской и китайской стороны должно быть разработано технико-экономическое обоснование, проведена экспертиза проекта. А значит, необходимо учесть не только имеющуюся в настоящее время потребность уссурийцев в тепловой энергии (это 166 Гкал), но и перспективную, связанную с реализацией стратегии развития Уссурийского городского округа до 2020 г. и генерального плана, рассчитанного на период до 2030 г.

На прошлой неделе представители ДВМК отправились в Харбин, где планируют осмотреть котельные со сходными характеристиками и выбрать наиболее оптимальный вариант для нашей территории.

Ближайшие задачи, которые предстоит решить специалистам администрации Уссурийского городского округа, - выделение земельных участков под золоотвал и строительство магистральной теплотрассы, предоставление в аренду земельного участка под строительство первой очереди ТЭЦ площадью 10 га в районе ООО «Примснабконтракт». Кроме того необходимо учесть нагрузку при подключении объекта к электро-, водоснабжению и водоотведению, продумать схему теплоснабжения города от ТЭЦ. Поэтому глава УГО принял решение о создании рабочей группы для координации всех действий.

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