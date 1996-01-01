Энергодецентрализация

1 ноября в Правительство РФ поступят программные предложения по комплексной модернизации децентрализованного сектора энергетики Дальнего Востока, разработанные ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по поручению президента России.

Проблемы локальных энергосистем и коммунальной энергетики стоят столь остро в связи с общей ситуацией в дальневосточной энергетике, характеризующейся, прежде всего, высокими энерготарифами, сдерживающими экономический рост на всей территории ДФО.

К примеру, в централизованных энергоузлах Якутии стоимость электроэнергии составляет 2 руб. 37 коп., что вполне сопоставимо со среднероссийскими показателями. Зато в децентрализованных энергозонах республики - 17 руб. В итоге устанавливается средний тариф - 3 руб. 21 коп. Подобная ситуация и в Хабаровском крае, где жителям и предприятиям энергетически развитого юга региона приходится платить за дорогостоящее энергоснабжение невключенных в единую энергосистему северных территорий. А стоимость производства тепловой энергии на энергоисточниках ЖКХ в целом в 2,2 раза превышает стоимость продукции тепловых электростанций «большой» дальневосточной энергетики. Эксперты РАО «ЭС Востока» проанализировали ситуацию, попытались понять, за счет чего возникает удорожание и как можно если не ликвидировать эти причины, то хотя бы снизить их воздействие на формирование цены.

Кроме негативного влияния на стоимость электроэнергии локальные системы характеризуются целым набором проблем, ведущих к снижению надежности энергоснабжения. Речь идет о высочайшем уровне износа оборудования станций и котельных, достигающем 100% на 80% дизельных установок. Распределительные электрические сети 0,4-0,6 кВт имеют степень изношенности до 80% и значительные объемы потерь. Вместе с тем, почти каждая котельная и электростанция коммунальной сферы эксплуатируется отдельным юридическим лицом, что ведет к неэффективному управлению.

Как рассказал генеральный директор «РАО ЭС Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ, компания предлагает решать проблемы изолированных энергосистем двумя путями: включением части децентрализованных районов в объединенную энергосистему (ОЭС) Дальнего Востока и заменой оборудования генерирующих мощностей в остающихся локальными энергоузлах.

«В каждом дальневосточном субъекте федерации сегодня есть или разрабатывается собственная программа развития энергетики. Программа развития электросетевого хозяйства реализуется в Приморском края, и там сегодня мы уходим от локальных источников энергии. Проработана программа для Якутии. А вот на Камчатке такой программы пока нет, мы только приступаем к ее разработке. Поэтому сейчас невозможно сказать, что предполагается делать на каждой отдельной территории, где присутствует локализованная энергетика. Нам надо еще раз подойти к этому вопросу, совместить технические и экономические показатели эффективности, чтобы понять перспективы строительства новых линий и создания новых генерирующих мощностей», - сообщил Иван Благодырь.

«ЗР» удалось узнать, что в планах энергохолдинга точно присутствует включение в ОЭС центральной части Якутии. Проект соединения ЛЭП пока изолированного Якутска и находящегося в единой системе Нерюнгри руководство компании считает экономически обоснованным и технически необходимым. О том, что будет происходить на остающихся локальными территориях энергоснабжения, тоже можно судить по проекту, реализованному «РАО ЭС Востока» в Якутии. В поселке Депутатский, впервые в России, вместо нескольких дизельных станций запушена в работу имеющая современные экономичные показатели в расходе топлива, высокие параметры эффективности и надежности работы оборудования мини-ТЭЦ, работающая на добываемом в республике угле.

Среди предложений энергетиков в области тарифной политики можно отметить введение механизма долгосрочного тарифного регулирования, снижение налогов и введение налоговых отсрочек для энергопредприятий, реализующих инвестиционные проекты, поэтапный уход от перекрестного субсидирования с возмещением затрат из бюджета.

На совещании по вопросу развития локальных энергосистем, прошедшем на минувшей неделе в дальневосточном полпредстве, свои предложения в очередной раз озвучили и регионы. Приморский край вновь поднял вопрос управления. Власти края считают, что необходимо отказаться от существующего разделения энергобизнеса на специализации и вернуться к подобию старой модели АО-энерго, управляющей всеми процессами на территории субъекта, предполагая, что такая система позволит более точно рассчитывать эффективный уровень энерготарифов в регионе.

Республика Саха (Якутия) предлагает ввести государственное субсидирование затрат на содержание дизельных станций. С предложением якутских властей «РАО ЭС Востока» согласно полностью и также выносит его на уровень федерального правительства.

По мнению руководства «РАО ЭС Востока», именно комплексный программный подход к решению проблем локальной энергетики может позволить в перспективе значительно снизить ее влияние на рост тарифов и многократно улучшить качество энергоснабжения в регионах и районах присутствия децентрализованных генераций.