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«Роснефть» второй раз проиграла экологам
НК «Роснефть» все-таки придется представить экологам проектную документацию опасного объекта «РН - Приморский нефтеперерабатывающий завод» в районе мыса Елизарово Партизанского района.
Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу «Роснефти» на решение арбитражного суда Приморского края, 22 июня обязавшего компанию предоставить экологической организации «Зеленый Крест» проектную документацию объекта.
По мнению экологов, размещение НПЗ на площади водосбора реки Литовка в пади Елизарова в заливе Восток «представляет опасность для жизни и здоровья населения и нанесет непоправимый ущерб государственному природному комплексному морскому заказнику «Залив Восток», являющемуся местом воспроизводства около 700 видов ценных морских животных, в том числе включенных в Красные книги России и Приморского края».
«Роснефть» изучает возможность строительства НПЗ в конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Предполагаемая мощность составляла 20 млн тонн. «Роснефть» не исключает, что планируемая проектная мощность может быть снижена до 10 млн тонн. При этом основным направлением станет нефтехимия. Сооружение могло быть осуществлено в две очереди за 4-6 лет. Стоимость завода может составить $5-7 млрд. Около 90% продукции завода будет направлено на экспорт. Глубина переработки нефти на предприятии будет не ниже 95%.
Приказом Ростехнадзора 22 марта было утверждено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы материалов строительства Приморского НПЗ. Заказчик строительства «Роснефть» вторично представила проектную документацию по морской части проекта «Приморский нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн т/год» (морской терминал, водозабор морской воды, рассеивающий выпуск очищенных стоков), разработанную ОАО «Омскнефтехимпроект», на государственную экологическую экспертизу. Ростехнадзор в начале сентября утвердил положительное заключение госэкоэкспертизы проектной документации по морской части проекта ПНПЗ.
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