Амурский завод начал изготавливать огнеупорные кабели

ОАО «Амурский кабельный завод» первым в России приступил к изготовлению кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины (EPR-изоляции).

- Амуркабель занимается разработкой и оптимизацией рецептур этиленпропиленовых резин уже более 10 лет, что позволило получить резины с характеристиками, полностью удовлетворяющими требованиям международных стандартов, на их основе разработаны кабели среднего напряжения (6-35 кВ) c EPR-изоляцией. Кабели предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах всех классов, по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам они соответствуют международному стандарту МЭК, - отмечает заместитель генерального директора, главный инженер завода Алексей САУШКИН.

К основным преимуществам кабелей с EPR-изоляцией можно отнести их повышенную гибкость, существенно упрощающую процесс монтажа, а также устойчивость к тепловым деформациям и огню, низкий уровень дымо- и газовыделения.