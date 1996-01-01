Восточный порт ликвидировал представительство в США

В материалах порта сообщается, что Vostochny Port (U.S.A.) Inc. ликвидировано 27 сентября 2010 г. В пресс-службе порта сообщили, что представительство было создано конце 90-х и с 2002 г. не вело никакой деятельности. «В настоящее время завершены все юридические формальности по проведению процедуры ликвидации представительства», - уточнили в пресс-службе.