Стоимость контейнерного терминала «Русской тройки» оценивается в 2 млрд руб.

Стоимость строительства контейнерного терминала ЗАО «Русская тройка» (совместного оператора ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» транспортной группы FESCO) во Владивостокском морском торговом порту оценивается в 2 млрд руб., сообщил «ЗР» один из руководителей компании. «Сейчас мы обновляем техническое задание. Проектная мощность терминала - 250 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте)», - сказал он. По словам источника, варианты финансирования пока также рассматриваются и будут утверждены в ближайшие месяцы.