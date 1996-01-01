«Прогресс» - за партнерство науки и производства

24 сентября 2010 г. на ОАО ААК «ПРОГРЕСС» состоялась первая научно-практическая конференция «О задачах промышленных предприятий, учреждений науки, образования по подъему экономики Приморского края на базе инновационного развития».

В работе конференции приняли участие представители ЗС ПК и администрации Приморья, Демьян ПОДЛЕННЫЙ, директоры промышленных предприятий Приморского края, руководство ДВО РАН, а также представители других ведущих учебных заведений Приморского края.

По словам Виктора Горчакова, правовая база для развития инноваций в крае создана. В. Горчаков предложил создать приморское «Сколково» как центр продвижения инноваций, он мог бы соединить усилия ученых и хозяйственников.

В ходе конференции также выступили директора крупных приморских предприятий. Речь шла не только о передовых технологиях, но и о подготовке кадров, и о налаживании более тесной связи науки и производства.