МСФО, или Сложности перехода

Российские бухгалтеры не менее 8 лет стоят перед вопросом - как скоро придется формировать отчетность, руководствуясь исключительно международными стандартами?

Философия новая

Подписанный президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» затронет не всех субъектов рынка. В 2011 г. только кредитные и страховые организации, а также компании, ценные бумаги которых обращаются на организованном рынке, будут готовить консолидированную финансовую отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Таким образом, для большинства российских компаний переход на МСФО, обучение собственных кадров ведению финансовых отчетов по международным стандартам - это, прежде всего, выбор самих бухгалтеров и руководителей предприятий. Это их общий шаг к открытой отчетности и, в определенной мере, смелость менеджмента.

Вместе с тем, подавляющее большинство экспертов считают, что, пока не будет жесткой государственной воли о переходе на МСФО, в добровольном порядке такая бухгалтерская трансформация не произойдет.

Позиция старая

По наблюдениям генерального директора ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и аудита «KNS» - правовед» Натальи КУТЕНКОВОЙ, на отчетность по МСФО переходят приморские предприятия, которые имеют зарубежных акционеров или активно сотрудничают с контрагентами из разных стран, для них МСФО не только хороший тон, но и обязанность.

Ряд бухгалтеров заявляют: «Нам очень часто нет необходимости применять свои знания по МСФО, т.к. клиенты-предприятия не стремятся на международный рынок и не предоставляют свою отчетность зарубежным акционерам просто потому, что являются на 100% отечественными. В российском законодательстве действует лишь обязательное условие по предоставлению отчетности по стандартам РПБУ».

Коммерческий директор ООО «Инталев - Дальний Восток» Елена ЕВСЕЕВА придерживается мнения, что сегодня актуальной задачей для приморских компаний является выстраивание управленческого учета по корпоративным или по международным стандартам. Широко распространенная в настоящий момент практика составления финансовой отчетности по МСФО методом трансформации итогов бухгалтерского учета не позволяет достичь надлежащего качества информации для принятия своевременных решений. А осведомленность пользователей финансовой отчетности именно на Дальнем Востоке и во Владивостоке о том, что управлять бизнесом в режиме реального времени возможно, а для этого существуют и методы, и инструменты, остается невысокой.

По информации «ЗР», порой на приморских предприятиях, которые имеют специальные отделы по МСФО, бухгалтеры работают не в специальных компьютерных программах, которые позволяют автоматически формировать отчеты по МСФО. Они вручную пересчитывают данные, копируя их из документарных форм, составленных по российским стандартам.

Вместе с тем, спецоператоры связи в Приморье не видят препятствий для перехода на МСФО с точки зрения ее программной составляющей. Как отмечает коммерческий директор ЗАО «Сервер-Центр» Александр ХОЛОД, сегодня для реализации одной стандартной формы налоговой отчетности (создания шаблона для заполнения и выгрузки) требуется от 1 до 3 дней. Это говорит о высокой скорости обновления форм электронных документов в принципе. В данном случае составление формы по МСФО для предоставления через телекоммуникационные каналы связи также сложности не составит.

Некоторые эксперты сомневаются лишь в оперативности утверждения форматов электронного представления данных форм со стороны ФНС России. Сколько времени может занять эта процедура, никто судить не берется.

Есть опыт

Как рассказывает начальник планово-экономического отдела Дальневосточного филиала ОАО «Роял Кредит Банк» Виктория САБЕЦКАЯ, еще лет 5 назад рынок труда испытывал дефицит специалистов банков, способных составлять отчетность по МСФО, особенно в регионах, где для их подготовки по сравнению с Москвой абсолютно не была развита инфраструктура. Крупные банки предпочитали обращаться в консалтинговые и аудиторские фирмы, к иностранным специалистам для составления отчетности по МСФО. Более мелкие, что называется, «выкручивались сами», изучая то доступное, что предлагали Центробанк и материалы из сети Интернет.

В свою очередь начальник отдела по работе с персоналом ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Ольга КОЛЯДИНА подчеркивает, что главное требование к бухгалтеру по МСФО в банках - знание состава финансовой отчетности, основные правила ее составления, основные элементы финансовой отчетности и правила их признания и оценки. Собственное профессиональное суждение, основанное на принципах международных стандартов финансовой отчетности - это одно из важнейших отличий МСФО от принятого в России бухгалтерского учета.

За последние годы ситуация изменилась. У коммерческих банков ДФО появились более широкие возможности по подготовке собственных специалистов по МСФО. Центр корпоративной отчетности (2 последние года партнер ВГУЭС), уже 5 лет готовит сертифицированных специалистов международного клаccа по программе ACCA, IFA «МСФО». Хабаровская банковская школа при поддержке компании Price Water House Coopers и Центробанка регулярно проводит семинары по различным темам МСФО, предоставляя слушателям сертификаты.

По замечанию Ольги Колядиной, дополнительное обучение бухгалтера на спецкурсах или же получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера по МСФО в банках однозначно приветствуется. Более того, рынок труда специалистов такого уровня весьма скуден, следовательно, и трудности в поиске бухгалтера со знанием МСФО налицо.

Вместе с тем, как рассказывает Андрей ПЫШНОЙ, зам. директора ИПК ТГЭУ, в нынешнем году спрос на бухгалтеров со знанием МСФО вновь увеличился, услуги по составлению отчетности в соответствии с мировыми стандартами стали снова востребованы. В 2010 г. оживился рынок сделок по слиянию и поглощению, российские компании снова вспомнили об IPO и иностранных займах. Как следствие, рынок специалистов, владеющих МСФО, начал возвращаться на докризисный уровень. Виктория Сабецкая констатирует, что в настоящее время специалисты по МСФО требуются в банковской и страховой отрасли, а, заполучив такого специалиста, работодатель будет заинтересован в его сохранении.