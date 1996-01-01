Аукционы не спешат в Интернет

С нового года на электронную форму проведения аукционов переходят все региональные и муниципальные заказчики вслед за федеральными, работающими в этом формате уже с июля 2010 г. Три месяца остается муниципалитетам и субъектам РФ, учреждениям, имеющим региональный или муниципальный статус, на проведение определенных подготовительных мероприятий. Иначе в январе они могут оказаться без заключенных контрактов на поставку необходимых товаров и услуг.

За это время нужно успеть получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Правительство, как известно, определило 5 таких площадок, но действуют сегодня только три из них: площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ», ОАО «Единая электронная торговая площадка», ГУП «Агентство по государственному заказу РТ».

Собственно электронные аукционы уже проводят федеральные заказчики, и их опыт в этой работе, по оценкам специалистов Приморского УФАС, в целом вполне удачный, несмотря на возникавшие накладки и жалобы. Впрочем, специалисты относят эти нюансы к издержкам начального этапа, в том числе к недоработкам самих площадок. Тем более федеральным заказчикам, как правило, практика электронных торгов до этого была мало знакома.

С региональными и муниципальными заказчиками дела обстоят несколько лучше. Региональная власть в свое время провела значительную подготовку по обучению муниципальных и региональных заказчиков работе на краевом сайте. В Приморье за полтора года существования сайта goszakaz.primorsky.ru было проведено 30 аукционов в электронной форме. Теперь задача для краевой администрации, вложившей силы во внедрение автоматизированных программных средств, - интегрирование с электронной площадкой.

«Планируется разработать модуль интеграции системы госзаказа Приморского края с площадкой Сбербанка, - говорит специалист департамента связи и информатизации Владимир ТОЛСТИХИН. - Дальше по мере того, как пойдет эта работа, будем рассматривать вопросы подключения других площадок».

В то же время общая подготовленность муниципальных заказчиков к этой работе, по оценкам специалистов, невысока, впрочем, ситуация в муниципалитетах настолько разная, что мерить общей меркой готовность каждого из них было бы по меньшей мере некорректно. Городские округа выглядят по понятным причинам относительно благополучно и с точки зрения технических возможностей, и наличия специалистов. Зато в поселениях об электронных торгах зачастую только услышали. По словам первого заместителя главы Тернейского района Аллы АРИФУЛИНОЙ, ни одно из 10 существующих в районе поселений не имеет своих сайтов. «В нашем районе нет проблем со связью, с Интернетом, но поселения к переходу на электронные аукционы не готовы. Главная проблема - финансовая. Пока мы не можем даже сказать о цене вопроса. Сейчас наши специалисты оценивают стоимость внедрения этой системы торгов. Основное количество заказчиков - это учреждения здравоохранения и образования. Пока мы делегировали эти полномочия управлениям их ведомств».

А между тем в управлении ФАС говорят о том, что никакие отговорки приниматься не будут. «С площадкой нужно работать заранее, ее нужно выбрать, познакомившись с условиями каждой, заключить договор, в казначействе получить ЭЦП, все необходимые подготовительные работы выполнить, чтобы не пришлось нам с нового года отменять аукционы, - говорит заместитель руководителя Управления ФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ. - С октября мы начнем активную разъяснительную деятельность, будем проводить семинары, но практика показывает, что муниципалитеты слабо откликаются на эти мероприятия».

Муниципалитеты в большинстве своем только планируют начать подготовительные работы к электронным аукционам. Причем многие поселения, особенно небольшие, со скромными бюджетами, могут просто не иметь нужды в электронных аукционах и, не нарушая закона, обходиться другими вариантами. «В этом году мы вообще провели всего один аукцион, - говорит специалист администрации Ханкайского района Ольга ЕФИМЕНКО, - в основном котировки. Группируем товар таким образом, чтобы уложиться в сумму, не превышающую 500 тыс. руб. В поселениях же бюджеты настолько скудные, что на суммы, предполагающие по закону аукционы, они просто не в состоянии выйти».

Тем не менее, по оценкам экспертов, на действующие электронные площадки в целом по стране ожидается восьмикратное увеличение количества постоянных посетителей. При этом сам процесс потока заказчиков на площадки непредсказуем. Впрочем, специалисты не исключают возможности некоторого регулирования, например, распределение регионов по площадкам или рекомендации от ведомств, что, кстати по слухам, имело место с некоторыми из федеральных заказчиков.