Ждем Opel и Chevrolet

Конкуренцию внедорожникам Sollers в скором времени может составить продукция американского концерна General Motors Co. (GM). По сведениям «ЗР», во второй половине октября во Владивостоке начнет работу официальный дилер Opel и Chevrolet.

Сегодня в России Chevrolet - бренд номер два после Lada, а Opel - лишь во второй десятке по популярности. Что касается ценовой политики нового дилера, то она обещает не выходить за рамки московских прайсов.

По словам представителя ООО «Гранд-Мотор» (дилер Opel и Chevrolet в Приморье), первоначально в шоу-руме будут представлены 4 модели, в том числе по одному внедорожнику от каждой марки.

Opel будет представлена новым поколением компактного классического авто Astra и полноприводным 5-дверным внедорожником класса К1 Antara. Главное достоинство городского внедорожника от Opel - добротный и вместительный салон. Бренд Chevrolet будет представлен кроссовером Captiva и переднеприводным седаном класса С Cruze. «Паркетник» от Chevrolet разработан корейским Daewoo, а собирается под Петербургом.