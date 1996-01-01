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«Бору» прописали лечение током

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) рассматривает возможность инициирования процедуры банкротства в отношении ЗАО «Горнохимический комплекс «Бор» (входит в холдинг «Русская горнорудная компания», владельцами которого являются депутаты Госдумы Вадим ВАРШАВСКИЙ и Эдуард ЯНАКОВ). Источники «ЗР» утверждают, что владельцы ГХК «Бор» «выкачивают» из компании средства, готовя ее к повторному банкротству.

В пресс-службе Дальэнергосбыта (филиал ДЭК) сообщили, что предприятие, производящее боросодержащую продукцию, не выполняет обязательства в рамках соглашений о реструктуризации задолженности за поставленную электроэнергию.

Ранее сообщалось, что ДЭК обратилась в арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании задолженности в объеме 95 млн руб. По просьбе ЗАО было подписано мировое соглашение на сумму заявленный исковых требований. Однако в дальнейшем предприятие нарушило сроки выплаты долгов. В судебном порядке соглашение расторгнуто.

«На сегодняшний день в отношении ЗАО «Бор» у нас имеется исполнительный лист на 95 млн руб. Пока мы его не предъявили должнику. После выставления исполнительного листа неплательщику в течение установленного законом срока надлежит погасить его. Если этого не произойдет и руководство ОАО «РГРК» не задумается о серьезности ситуации, то у энергокомпании есть законные основания для начала процедуры банкротства», - сообщил директор Дальэнергосбыта Вадим МИРОНЕНКО.

На 30 сентября Дальэнергосбыт запланировал введение ограничений поставок электроэнергии в отношении всех трех приморских компаний, управляемых РГРК, - ЗАО «ГХК «Бор», ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Ярославская горнорудная компания». Задолженность ООО «Ярославская ГРК» и ОАО «Дальполиметалл» составляет 9,7 млн руб. и 8 млн руб. соответственно, задолженность ЗАО «ГХК «Бор» - 128,6 млн руб. С начала 2010 г. «Дальэнергосбыт» уже вводил ограничения в адрес должников, но затем временно снимал их. На этот раз ограничения были введены только в адрес «Бора». ООО «Ярославская ГРК» и ОАО «ГМК «Дальполиметалл» предоставили гарантии погашения задолженности, ограничения в их адрес не вводились.

Досье

ЗАО «Горно-химический комплекс «Бор» создано на базе ликвидированного ОАО «Бор». Предприятие является единственным в России производителем боропродукции из минерального сырья, которое добывается на месте. Более 80% товара уходит на экспорт, основные потребители - страны АТР, в частности, Япония и Китай. «Русская горнорудная компания» приобрела ЗАО «ГХК «Бор» в декабре 2005 г.

В настоящее время по 50% акций ЗАО принадлежат зарегистрированному во Владивостоке ЗАО «Алгениб» и московскому ЗАО «Кварц-Инвест».

Напомним, что в начале этого года ситуацию с задержкой выплаты заработной платы работникам «Бора» приезжал разруливать в Дальнегорск заместитель генерального прокурора РФ по ДФО Юрий ГУЛЯГИН. По итогам визита гендиректор УК «Русская горнорудная компания» Сергей РОДИОНОВ изыскал деньги и погасил долги. Ненадолго. Уже в августе на «Боре» побывал первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, которому было обещано погашение задолженности по заработной плате в полном объеме.

В то же время эксперты отмечают, что ГХК «Бор» уже справился с последствиями кризиса и вполне может рассчитываться по долгам. По сведениям «ЗР», выручка ЗАО в 2009 г. в сравнении с 2009 г. выросла на 24%, до 1 млрд 998,803 руб., чистая прибыль выросла более чем в 5 раз, до 708 тыс. руб. В 2009 г. компания вышла по показателю рентабельность продаж на 11,21 против 1,11 в 2008 г.

«Собственники «Бора» изначально махнули рукой на инвестпрограмму, взяв на вооружение принцип сиюминутной выгоды. Возможно, в РГРК рассчитывают на помощь краевых властей, в свое время решивших за счет КГУП «Примтеплоэнерго» проблему «Русского вольфрама». Однако возможности краевого бюджета ограничены, поэтому остается второй вариант - банкротство», - считает источник «ЗР».

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