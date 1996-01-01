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Военные гарнизоны без КЭЧ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Задолженность объектов Министерства обороны РФ на Дальнем Востоке (отделений морских инженерных служб Тихоокеанского флота и квартирно-эксплуатационных частей Дальневосточного военного округа) перед ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» («ДГК») за потребленную тепловую энергию превысила 120 млн руб. Подвигнуть военных на сокращение задолженности энергетикам пока не удается. И они были вынуждены обратиться к министру обороны.

Как сообщает пресс-служба ДГК, официальные письма с просьбой «оказать содействие в урегулировании вопроса по погашению задолженности либо организовать теплоснабжение объектов КЭУ ДВО и ТОФ в осенне-зимнем периоде 2010-2011 гг собственными силами» направлены Анатолию СЕРДЮКОВУ.

«С марта этого года военные практически перестали рассчитываться с нами за теплоэнергию, - комментирует ситуацию зам. генерального директора ОАО «ДГК» Егор КАЛЕНЮК. - Все платежи проходят под давлением. Если так пойдет, к декабрю долг вырастет до 300 млн рублей. Эта сумма выпадет из финансового оборота генерирующей компании, придется брать дополнительные кредиты на покупку топлива, плановый ремонт энергооборудования. Все это неизбежно «ляжет» в тариф - на плечи добросовестных потребителей, что неприемлемо!».

Уговоры и судебные разбирательства на военных не действуют, поэтому энергетики вынуждены ограничивать им подачу горячего водоснабжения. «Конечно, казармы и госпитали мы не ограничиваем - солдаты не виноваты в создавшейся ситуации, - говорит Егор Каленюк, - но в бассейнах горячую воду отключаем, ведь посетители в них плавают тоже не бесплатно».

Указанная многомиллионная задолженность, по мнению энергетиков, сформировалась из-за недостаточности выделенных лимитов бюджетных обязательств ДВО и ТОФ. Необходимо разобраться, что тому виной: нерасторопность чиновников или нецелевое использование средств, и, главное, в кратчайший срок решить вопрос оплаты долгов. Иначе отопительный сезон для военных может не начаться.

Вопрос по подключению военных к теплу на Дальнем Востоке осложняется реформами в этом ведомстве. Недавно Минобороны РФ передало функции содержания и эксплуатации энергетического оборудования в подведомственных ему учреждениях и организациях посреднику - ОАО «РЭУ». В адрес «ДГК» уже пришло официальное уведомление от КЭУ ДВО и ТОФ о расторжении действующих договоров на отпуск тепловой энергии. Но при этом документы, подтверждающие передачу соответствующих объектов и полномочия «РЭУ», не предоставлены и само ОАО «РЭУ» по поводу заключения договора теплоснабжения официально в ОАО «ДГК» до сих пор не обращалось.

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