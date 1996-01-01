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Всегда по пути. Еще больше возможностей!
НК «Альянс» продолжает накопительную программу «Всегда по пути». В августе 2010 г. была расширена линейка призов, теперь постоянные клиенты могут накопить на цифровой фотоаппарат, сотовый телефон и даже жидкокристаллический телевизор! В Приморском крае уже есть один такой счастливчик.
Первый цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A480 достался Лилии Зданович. «Мы с семьей давно следим за ходом акции НК «Альянс» «Всегда по пути». Включились в игру уже в 2008 году, когда акция только стартовала. Собирали и клеили специальные марки, считали баллы. Потом были введены пластиковые накопительные карточки, стало удобнее. Машину-то все равно заправлять каждый день, заправка «Альянса» расположена рядом с домом...И как-то перестали каждый день спрашивать, сколько баллов накоплено. А однажды заезжаем на заправку и получаем проспект о расширении линейки призов акции, и решили проверить баллы. Оказалось - фотоаппарат уже в кармане!» - рассказывает Лилия. И хотя в хозяйстве уже был один цифровой фотоаппарат, «папин», новый еще никому не мешал. Тем более в подарок. Первый снимок - любимая машинка на заправке. Как никак заработала!
Приз на АЗС красавице блондинке подъехал вручать заместитель генерального директора по коммерции Андрей Перехожук: «Программа работает на всех АЗС НК «Альянс» в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Так что каждый автолюбитель имеет шанс обзавестись кучей приятных мелочей или накопить на серьезный приз».
Накопительная программа «Всегда по пути» стартовала на всех АЗС НК «Альянс» в августе 2008 г., с тех пор выдано более 62000 призов. Сначала это были полотенца, пледы, термосы и мягкие игрушки. С августа 2010г. постоянные клиенты уже могли накопить баллы на цифровой фотоаппарат, сотовый телефон и жидкокристаллический телевизор. Но это для самых терпеливых, кто хочет суммировать баллы на крупный приз. Есть хорошие новости и для тех, кто любит много подарков - в октябре по сумме баллов можно будет получить новые авто-товары - компрессоры, светодиодные фонари, термо-кружки, наборы для пикника.
По словам сотрудников АЗС автолюбителям программа «Всегда по пути» пришлась по душе. После окончания летнего сезона постоянным клиентам компании НК «Альянс» самое время проверить количество баллов на своей пластиковой накопительной карточке. Особенно тем, кто воспользовался услугой заправки катера или заправлял целый караван авто в какой-нибудь летний дружеский автопробег. Согласитесь, будет приятно посмотреть фото-видеопрезентацию о летних приключениях на новом жидкокристаллическом экране с 81 сантиметровой диагональю.
Ведь с НК «Альянс» всегда по пути! Еще больше призов! Еще больше возможностей! Еще больше движения!
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