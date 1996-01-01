Дальсвязь в I полугодии увеличила прибыль по МСФО

ОАО «Дальсвязь» в первом полугодии 2010 г. увеличило чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, на 0,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2009 г. - до 1,444 млрд руб., сообщается в консолидированном неаудированном отчете компании. Выручка «Дальсвязи» возросла на 5,2% - до 8,987 млрд руб., выручка от услуг связи - на 4,9%, до 8,726 млрд руб. Доходы от услуг широкополосного доступа (ШПД) в Интернет увеличились на 26,4% - до 2 млрд 278,7 млн руб. Это также обусловлено ростом абонентской базы, которая в январе-июне 2010 г. выросла на 22,5% по сравнению с показателем первого полугодия 2009 г. - до 481 тыс. 576 абонентов. При этом средний ежемесячный доход на одного абонента (ARPU) за 6 месяцев 2010 г. составил 809 руб. против 866 руб. годом ранее.