Сертификация сертификаторов

Российские власти все основательнее берутся за реформу системы техрегулирования. Помимо импорта иностранных регламентов правительство решило создать единый аккредитационный центр для органов сертификации - это должно очистить рынок от испытательных лабораторий.

Как утверждает Минпромторг, именно такого шага не хватало, чтобы открыть российским товарам дорогу на западные рынки. О планах навести порядок в системе сертификации объявил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. «Могу вам сказать, что недавно на совещании правительства было принято решение о создании в стране единого органа аккредитации, - сообщил вице-премьер. - Это то, что сейчас пытается вводить у себя ЕС».