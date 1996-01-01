«Моряк - Рыболов» остается рыболовом

Несмотря на процедуру внешнего управления в ОАО «Рыбоколхоз Моряк-Рыболов», на промысел в Охотское море готовятся выйти два сейнера предприятия. Но береговой рыбообрабатыващий цех будет простаивать.

Новый внешний управляющий рыбоколхоза Олег ВОЛКОВ считает, что запускать сегодня переработку нерентабельно. Оптимальный вариант - добывать рыбу, а на берегу бункероваться, делать мелкие ремонты судов и сетей. В целом предприятие можно сохранить, но надо оптимизировать расходы. Так, в краевом центре находится офис рыбоколхоза, на содержание аппарата которого в год уходит 300 тыс. руб. Часть чиновников сократят, и офис, по расчетам, обойдется колхозу уже в 90 тыс. руб. в год.

Задача стоит сохранить производство, поскольку за продажу имущества колхоза много денег не получить. Между тем кредиторская задолженность его солидная - около 600 млн руб., из них 300 млн - доля «Промсвязьбанка». Именно он наряду с другими кредиторами настоял на замене внешнего управляющего.

У Олега Волкова есть желание удержать предприятие на плаву, для чего и планируется отправить на минтаевую путину два сейнера.

Но, с другой стороны, с таким флотом все квоты не освоить, поэтому просчитывается вариант частичной их продажи. А вырученные деньги планируется пустить на выплату долгов по налогам и зарплате, погашение кредиторской задолженности.