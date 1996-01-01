Имидж края и бизнес

От чего зависит представление россиян о том или ином регионе, насколько взаимосвязан имидж приморских компаний с образом края в целом, нуждается ли Приморье в ребрендинге, - эти и другие вопросы обсуждались на 45-м заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», посвященном теме «Роль региональных компаний в формировании положительного имиджа Приморского края».

Перед участниками клуба выступили управляющий директор ОАО «Приморский кондитер» Константин СКИБА и директор компании «Русский дом» Игорь КОНСТАНТИНОВИЧ. В качестве эксперта на заседании присутствовал Вадим ДЫМОВ, создатель одноименного бренда, владелец книжных магазинов «Республика», сети ресторанов «Дымов № 1» и суздальской фабрики по производству керамических изделий. Спор между участниками заседания разгорелся нешуточный, тем более что в зале присутствовали не только топ-менеджеры и владельцы бизнеса, но и депутаты, а также представители муниципальных образований края.

«Здорово, что в Приморье появилась площадка, на которой бизнес-сообщество края может обсуждать насущные вопросы и обмениваться опытом по их решению, - говорит Вадим Дымов. - Кстати, у бизнес-клуба правильное название - «Диалоги», ведь только путем диалога можно прийти к истине. Что же касается формирования имиджа Приморья, то инициатива должна исходить от вас самих. Не стоит уповать ни на федеральные программы, ни на поддержку местных властей. У вас есть отличный инструмент - продукты, которые вы выпускаете, услуги, которые вы предлагаете. Вы просто недооцениваете мощь этого ресурса».