Порт Троицы все еще в убытке

Руководство ОАО «Морской порт в бухте Троицы» («Порт Троицы», контролируется ООО «Транс Групп АС») ищет пути по выводу порта на рентабельность. В частности, в компании разработаны три мини-проекта с небольшими объемами финансирования и сроком окупаемости, технически не очень сложными по транзитным перевозкам: щепы; зерна; контейнеров из северо-восточных провинций Китая на порты Японии и Южной Кореи. Отметим, что в первом полугодии 2010 г. порт увеличил выручку в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. в 1,8 раза, до 35,905 млн руб., что позволило сократить чистый убыток в 6 раз, до 4,675 млн руб.