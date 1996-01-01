ДВЖД снизила перевозки пассажиров

Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО «РЖД») в январе-августе 2010 г. снизила по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. отправку пассажиров в поездах дальнего следования на 1,9% - до 2 млн 669 тыс. человек, говорится в сообщении службы по связям с общественностью филиала. При этом пассажирооборот в дальнем следовании в январе-августе составил 1 млрд 734,7 млн пассажирокилометров, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.