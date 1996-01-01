В 65% дальневосточных компаний сотрудники нарушают закон

Чаще всего на рабочем месте сотрудники подделывают документы и подписи своих сослуживцев и воруют с работы канцелярские принадлежности. Кроме этого, 60% опрошенных врут ради своей выгоды.

К таким выводам пришли специалисты дальневосточного представительства компании HeadHunter в ходе опроса, проведенного среди работающих жителей Дальнего Востока.

«На вопрос «Нарушали ли Вы закон на работе?», 65% респондентов ответили положительно. 55% опрошенных нарушают закон редко, а 10% - постоянно. Кроме того, 81% респондентов имеют офисных правонарушителей среди своих друзей и знакомых, - делится результатами исследований Оксана ШТЕЙНЕБРЕЙС, менеджер по связям с общественностью компании HeadHunter. - Судя по данным опроса, самым популярным нарушением является подделывание подписей (83%). Видимо, работникам просто не остается ничего другого в ситуации, когда начальство в отпуске, а бумаги нужно подписать немедленно. К тому же умение подделать подпись начальника зачастую входит в список должностных обязанностей секретарей, чьи руководители не обременяют себя подписанием многочисленных документов».

Также исследование показало, что несколько реже люди подделывают документы (69%) и врут на работе (60%), возможно, объясняя причины своего отсутствия на месте. Не очень частыми бывают случаи краж на работе (20%). Обычно люди забирают домой карандаши, ручки и скрепки, но случается, что крадут и у своих сослуживцев. Среди тех, кто дал свой вариант ответа, самым частым нарушением закона стала установка на компьютеры нелицензионного программного обеспечения.

61% респондентов признаются, что, находясь на рабочем месте, получали от других людей просьбы нарушить закон. Большинство из них (около 35%) дали на это свое согласие. 39% опрошенных никогда не получали подобных просьб.

Интересно, что подавляющее большинство респондентов (85%) не испытывает чувство вины за свои правонарушения. Они обвиняют во всем «систему» и неблагоприятно сложившиеся обстоятельства.

Подавляющее большинство дальневосточных респондентов (90%) так и не было привлечено к ответственности за совершенные ими должностные правонарушения. К остальным были применены такие санкции, как лишение премий, постоянные ревизорские проверки и увольнение. Кроме того, последствием нарушения закона на рабочем месте часто становятся испорченные отношения с сослуживцами.