Андрей Балаценко : «Я горжусь своей командой»

Один из лучших менеджеров региона Андрей БАЛАЦЕНКО свой очередной день рождения по традиции встретил... в самолете. Зачастую рабочий день руководителя одной из ведущих компаний региона начинается во Владивостоке, продолжается над облаками, а заканчивается в Москве, когда его подчиненные уже думают о следующем рабочем дне.

Сам Андрей Владимирович на такие «мелочи» внимания не обращает. «Прекрасно понимаю, что с этой «подводной лодки» никуда не денешься. Что бы ты ни думал, как бы ни переживал - ничего не сделаешь. Ты за сотни километров, но если бизнес-процессы работают, как отлаженный механизм, волноваться не о чем. Команда не должна ощущать отсутствия главного менеджера», - считает Балаценко.

Его предшественник Антон КОЛПАКОВ, представляя нового гендиректора «Дальсвязи», заявил, что совет директоров сделал «достойный выбор». «Балаценко - грамотный специалист с очень богатым опытом, человек дела, обладающий хорошими человеческими и менеджерскими качествами», - отметил будущий глава «Ростелекома». А лучшим подтверждением выданных авансов новому менеджеру стали итоги голосования акционеров «Дальсвязи» по вопросу присоединения к «Ростелекому» - выбор сделан, и уже в следующем году «Дальсвязь» станет частью компании, созданной путем объединения межрегиональных компаний холдинга «Связьинвест».

- Андрей Владимирович, бытует мнение, что генеральный директор должен быть постоянно на связи. Его теребят по малейшим пустякам, при этом никто не решается взять инициативу на себя. У вас не так?

- Я свои принципы сформировал давным-давно и, возглавив «Дальсвязь», на практике убедился в их действенности. Профессионалы, безупречно знающие свое дело, а в успешной компании иных и недолжно быть - это люди, способные решать любые задачи. Руководитель должен видеть сверху всю картину и соединять ее элементы в единое целое. Если же руководитель страдает управленческой жадностью и не умеет делегировать, то рано или поздно все остановится по одной простой причине - чем больше компания, тем больше вопросов и проблем, которые генерируют люди.

- Зачастую руководителям приходится принимать самое непосредственное участие в приеме на работу менеджеров среднего и высшего звена. Знакомиться с соискателями, рассматривать резюме и рекомендации. На что вы обращаете внимание, что для вас является приоритетом?

- Кроме само собой разумеющихся вещей - набора компетенций, профессиональных и личностно-деловых для меня важна командность человека. Можно набрать звезд-одиночек, но они никогда не станут командой. Люди должны быть объединены одной целью, иметь чувство локтя. Я всегда был поклонником игровых видов спорта: волейбол, баскетбол, футбол. В них чувствуешь командный дух. Компетентность можно повышать до бесконечности, можно получить несколько дипломов, отучиться на МВА, но так и остаться со своими компетенциями просто строчкой в штатном расписании. Если же ты умеешь работать в команде и подчинять свои интересы общим - многие цели становятся достижимее. Я отдаю предпочтение именно таким управленцам и горжусь тем, что менеджеры «Дальсвязи» - сильная команда.

- На ваш взгляд, насколько актуальна для Дальнего Востока проблема с подбором специалистов среднего и высшего звеньев? И с чем это связано?

- Вопрос стоит очень остро, и обусловлено такое положение вещей, на мой взгляд, прежде всего общим состоянием региона: уезжают лучшие, те, кто легко найдет себе применение. На секрет, что процент дальневосточников, которые проявили себя на западе, очень высок. Почему? Потому что, повторюсь, едут лучшие. Как следствие - в регионе выхолащивается слой среднего класса, базиса, на котором зиждятся традиции и корпоративная культура, происходит формирование личности.

Жаль, что мы не можем обеспечить Дальний Восток длительной, видимой перспективой для людей. Строительство тех или иных объектов может иметь позитивное значение в долгосрочной перспективе, но я пока не понимаю, чем завтра нам поможет мост на остров Русский. Предположим, там будет хороший университет, из его стен будут выходить одни умницы. Но заглянем дальше: этих людей выучат, дадут им путевку в жизнь, а они стройными рядами пойдут к авиакассам за заветным билетом в Москву или Питер. Понять их, конечно, можно, но ведь пределами МКАД жизнь не ограничивается. Если мы сможем развернуть этот вектор - уверен, Дальний Восток станет одним из базовых городов АТР. Потенциал, а это прежде всего люди, у нас для этого есть.

- Может, пока еще не поздно, стоит разработать какие-то меры стимулирования на государственном уровне, какими можно удержать кадры или привлечь сюда, кроме материального поощрения?

- В нашей стране это сложно решить, потому что страна уникальная. До 80% финансовых средств аккумулируется в столице. Все прекрасно понимают, что и как развивается в регионах. Да, можно пытаться точечно решать проблемы: дать Владивостоку деньги на определенные цели, построить космодром в Амурской области, развивать сахалинские проекты. Но это никогда не решит главного вопроса - оторванности Дальнего Востока от культурных центров, доступности передвижения. Вот сейчас, например, есть программы льготных перелетов молодежи и пенсионеров в Москву и Санкт-Петербург, а для тех, кто составляют основу, людей трудоспособного возраста, таких льгот нет. И они правы, когда говорят: «если у меня будет такая возможность только после 60 лет, зачем она мне, когда это нужно сейчас». Наши вложения в работника сейчас требуют гораздо больших финансовых средств, чем на западе. Отправить туда, обучить и так далее - все гораздо сложнее.

- Какие уроки вы и ваша команда вынесли из кризиса?

- Мы не ощутили кризис так, как о нем говорили. Да, был момент, который сказался на наших показателях, но не так сильно, потому что мы никогда не сидели в долговой яме, как другие, когда был дефицит заемных средств. Мы являемся cash- генераторами, то есть у нас достаточный денежный поток, обширная абонентская база, есть те клиенты, наконец, для которых во время кризиса информационные и телекоммуникационные услуги оказались куда более востребованы. В данной ситуации мы оказались по другуй сторону баррикад. Не скрою, был момент снижения динамики подключений, мы это почувствовали. Но очень скоро ситуация выровнялась, и все встало на свои места. Рынок сам разобрался, что без связи невозможно.

- Как за время кризиса изменилась конкурентная среда? Игроки в этой сфере не стояли на месте. Кому-то пришлось намного тяжелее, чем вам...

- Кому-то, наверное, и пришлось. Некоторые приостановили свое развитие, переживая из-за неуверенности в завтрашнем дне. У «Дальсвязи» гораздо больший запас прочности. И мы никогда в своей инвестиционной стратегии не стремились в заоблачные дали. Шли своим путем, ясным и понятным. Компания всегда была бизнес- ориентированной. Мы адекватно оценивали ситуацию, просчитывали риски, будущее и с неким запасом двигались вперед, не сходя с намеченного пути.

- Изменилась ли стоимость заемных денег «Дальсвязи» в последнее время?

- Если анализировать процентные ставки на текущий момент, то сейчас привлечение кредитов обходится «Дальсвязи» дешевле, чем до кризиса. Финансовый кризис не существенно повлиял на стоимость денег для компании. В наибольшей степени это ощутили заемщики, которые привлекали валютные кредиты. Весь долговой портфель «Дальсвязи» номинирован в рублях, что позволило нам избежать расходов по курсовым разницам и по хеджированию. Помимо этого, компания активно использует различные долговые инструменты: облигации, векселя, кредитные линии. Комбинирование различных методов привлечения средств позволяет нам эффективно работать над снижением процентных расходов. Сейчас мы достаточно привлекательная компания для инвестирования. Деньги у нас есть, и самое главное, видно, откуда мы эти деньги можем получить.

- «Дальсвязь» у большинства ассоциируется с понятием монополист со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, что вы можете диктовать условия рынку?

- Мнение о монополизме нашей компании сложилось не само по себе. Реальная ситуация такова, что мы до какого-то моменты просто были одни на рынке. Так, по большому счету, была построена вся экономика в стране. Потом началась демонополизация. Но все же монополизм в бытовом понимании и, так сказать, в законодательном - разные понятия. Что плохого в таком монополисте, который идет в такие регионы, куда больше никто и никогда не придет? На высокодоходном рынке крупных городов, а в Приморье это Владивосток, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Дальнегорск, существует множество операторов. Но кто пришел в Терней, кроме нас? Кто пришел в Охотск? Кто пришел в Тиличики? Почему-то туда не очень рвутся наши конкуренты. Плохо или хорошо, что туда пришел монополист? С разных сторон нужно смотреть на проблему.

Да, мы влияем на рынок. Мы лидеры и на нас равняются. Это очень хорошо видно по тарифным планам, по предложениям на рынке. Стоит нам сделать какой-то шаг вперед, то через две недели ждем ответного хода конкурентов. Это нормально. В остальном, рынок все сам регулирует. Наша доля на рынке - доказательство качества нашей работы.

- В ближайший год «Дальсвязь» ждут масштабные перемены, сравнимые только с моментом ее образования. Вы уже знаете, как будете работать?

- Конечно, мы ни секунды не сомневались в правильности того пути, который выбрали для компании. А если бы сомневались, то сменили бы его незамедлительно. Для чего происходит реорганизация? Единственный крупный акционер и «Дальсвязи», и «Ростелекома» («Связьинвест»: - Прим. «ЗР») понял, что внутри группы происходит дублирование функций, а это абсолютно неэффективно. Если «Ростелеком» занимается магистральными каналами, а мы далее занимаемся зоной и конечными потребителями и все это на одном рынке, естественно, финансовые и человеческие ресурсы используются неэффективно, все эти расходы имеют большой удельный вес в себестоимости. Поэтому сегодня задача стоит получить синергетический эффект от объединения, получить большую возможность как в привлечении выручки, так и в снижении издержек.

- Неизбежные изменения в структуре управления - это, на ваш взгляд, тоже плюс?

- Конечно. Принятие решений будет проходить гораздо легче. При взаимодействии то, что решалось долгим путем, все будет проходить внутри компании.

- Чего от объединения ждать клиентам и инвесторам «Дальсвязи»?

- Только положительных моментов. Поверьте, нам нет нужды рисовать радужные перспективы. Давайте лучше встретимся с вами через полтора года, и вы сами дадите ответ на поставленный вопрос.

- Признайтесь, волновались в момент голосования по вопросу присоединения «Дальсвязи» к «Ростелекому»?

- Честно скажу, переживал. Для нашей компании это был сложный период: акционеры понимали целесообразность этой реорганизации, но некоторые из них считали, что «Дальсвязь» недооценена как бизнес. И большая часть миноритарных акционеров говорила, что они готовы голосовать «за», если компанию нормально оценят. Почему ее оценивают на уровне других отдельных МРК, если ее стоимость выше, и они это старались показать в расчетах. Для меня, для топ-менеджера - это на самом деле самая высокая оценка. Миноритарии считают, что мы работаем гораздо лучше, чем нас оценивают.

- Вы сказали, что не любите откладывать дела на завтра, а сколько времени проводите на рабочем месте?

- Как минимум - рабочий день, как максимум - пока это необходимо. Но такого, чтобы я ночевал на работе, нет.

- Сложилось мнение, что менеджеры вашего уровня просто не желают полноценно отдыхать. Например, никогда не берут полноценный отпуск и даже где-нибудь на Багамах не расстаются с ноутбуком. Вы можете себе позволить отдохнуть, как хотите? Забыть на время о телефоне, например,...

- Наверное, нет, не могу. И не от того, что мне нужен телефон для решения рабочих вопросов, просто телефон для меня на самом деле важный аксессуар, в котором все. Он может не звонить целый день, но, если я его оставил, то чувствую себя неполноценно. А вот без компьютера могу обходиться некоторое время, но только если под рукой телефон, потому как в нем есть... тот же доступ в Интернет (смеется).

- 10 сентября вы встретили очередной день рождения, как он прошел?

- В самолете, и это происходит уже не первый год. 9 сентября вылетел из Москвы во Владивосток. В прошлом году из Москвы 10 сентября вылетал на Камчатку. В 2005-м летел из Камчатки в Магадан. Для меня перелеты, нахождение в воздухе - процесс естественный. В принципе, день рождения не очень люблю. Напоминать лишний раз, что стал старше... Раньше казалось, что очень молод и надо быть старше, потому как молодость всегда сдерживала: ты молод, и тебе нельзя получить права, люди поднимаются по карьерной лестнице, а ты не можешь этого сделать, потому как ты еще зелен, потом наступил какой-то переломный момент, и все, как отрубило, ты уже не юн.

- Но поздравлений, наверное, много принимаете?

- Очень приятно было получить поздравления от друзей и коллег. Но самое главное - это поздравления и тепло близких. В этом году на день рождения прилетели дети - и это стало самым главным подарком.