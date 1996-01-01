Банкам умные нужны

Устоявшееся мнение о том, что в коммерческих банках высокая зарплата, долгое время настраивала вчерашних выпускников приморских вузов на амбициозный тон в разговоре с работодателем. Однако, как выясняется, специализация «менеджер», указанная в дипломе, отнюдь не гарантирует, что молодому человеку сразу доверят встать у руля отдела или целого подразделения.

Более того, банкиры говорят, что заоблачных зарплат в банках давно нет. Заработать большие деньги можно в бизнесе, но не в банке. «Неадекват», в который подчас впадают новоиспеченные банковские специалисты, иногда лишает дара речи начальников отделов кадров и руководителей целых направлений. Ни один банк не предоставит начинающему специалисту зарплату 35-40 тыс. руб. Похожие амбиции часто имеют сотрудники банка, которые пришли со средним техническим образованием и заочно или дистанционно получили высшее образование. После получение диплома отдел кадров банка совершенно не гарантирует карьерный взлет такому специалисту. Подобные перетрубации - это тоже дело времени. Излишне настырных и наглых коллег в банках тоже не любят. В этом случае невольно напрашивается аналогия - как же они будут работать с коллективом, если позволить им что-то возглавить?

Дипломная «прописка»

Дипломы вузов также имеют определенное значение при устройстве на работу. Однозначно котируются ДВГУ и ТГЭУ. Подтверждения образования от многих других вузов, где подготовка юристов, экономистов не является профильным направлением учебного заведения, иногда играют с соискателями злую шутку. Их резюме сразу отметаются начальниками отделов банков. Особенно сложно сегодня найти квалифицированного специалиста среднего руководящего звена. Работники банка этого уровня просто обязаны быстро усваивать огромные объемы информации и в дальнейшем грамотно доносить ее до подчиненных и до клиентов. А с усвоением информации большие проблемы.

Как рассказал в частной беседе руководитель одного из подразделений крупного приморского банка, подчас на собеседовании, дабы убедиться в эрудиции и подготовке претендента, приходится предложить прочесть традиционный банковский буклет с рекламой услуг. Проще говоря, необходимо прочитать и тут же пересказать (задание для ученика 6 класса). Увы, но редкие кандидаты справляются с таким простейшим заданием. Многие отвечают исчерпывающие: «Так сразу не могу». Пересказ других далек от реального содержания текста. Очень часто оказывается, что человек, грамотно составивший резюме, на поверку не умеет общаться. Как же в будущем ему убедить клиента, что именно этот банковский продукт купить необходимо?

Хлопать дверью уже неактульно

Как правило, вакансии на места управленцев среднего и высшего звена заполняются за счет работников банков, которые не один год отдали служению родному учреждению. Его структура мало чем отличается от порядка работы в государственных и федеральных организациях, где необходимо сначала получить выслугу лет, а затем - карьерный рост.

В выпускниках банки действительно очень заинтересованы, но на первом этапе, который может продлиться достаточно долго, им придется работать операционистами и консультантами, т.е. в полном смысле быть на острие взаимоотношений с клиентами. Именно здесь, улаживая конфликты и начиная осознавать, что значит продать конкретному клиенту банковский продукт, и рождается настоящий банковский работник.

Вакансии высшего уровня в Приморье открываются редко, менеджеры держатся за свои посты. Свободное место может образоваться по вполне понятной причине - декрет или переезд за пределы края. Хотя в редких случаях срабатывает и механизм морального выгорания. Директоры банков и управляющие филиалами тоже живые люди, и им свойственно не мириться с «заносами» столичного или ингороднего руководства, проявлять принципиальность по серьезным вопросам. В данном случае возникают незапланированные вакансии, и тогда чаще всего берут людей со стороны.

Порой специалист, который работал в одном из банков и был высоко оценен, в другом считается посредственным деятелем. Психологически такая обстановка разрешается через некоторое время, и менеджер находит новое место работы, где его способности начинают вновь ценить по достоинству.

Бесспорно, сегодня прошло то время, когда в период сокращений и увольнений банковский специалист от обиды хлопал дверью и заверял, что через две недели найдет новую работу в другом приличном банке. Такие задиры часто сидели по полгода без работы, и сегодня они более сговорчивы. Специалисты кочуют из банка в банк по многим причинам. В иных банках они видят свой карьерный потолок и, уходя, стараются повысить свою карьерную планку. Другие покидают банк, потому что банально запахло «жареным», в некоторых случаях речь идет о сокращении, в иных - о возможности заработать на аналогичной позиции больше. Кто-то ищет покоя: из крупного федерального банка уходит в небольшой, спокойный и не суетной.

Деревенская тусовка Тем временем Владивосток в банковской тусовке представляет собой по отзывом экспертов... «большую деревню» и, по большому счету, банковские специалисты «тусуются» из банка в банк. Вполне логичный замкнутый цикл производства. «С улицы» людей берут крайне редко, как правило, подтягивают своих давних коллег из других банков или знакомых людей. В данном случае в банках, как и везде, востребовано сарафанное радио. Поэтому очень часто появившиеся извне 15 кандидатов, предложенные кадровыми агентствами, могут получить 15 закономерных отказов. «В вузах выпускников настраивают на то, что они готовые управленцы, на самом деле это совершенно не так, - рассказал в беседе с корреспондентом «ЗР» один из руководителей направления в приморском банке, - мы вынуждены еще полгода учить такого специалиста работать, что называется, подгонять под наш стандарт». Кадровики банков рассказывают и вовсе курьезные случаи. Один из практикантов, 5-курсник, претендующий в будущем иметь в дипломе специализацию «менеджер», был очень удивлен, что на практике ему предлагают работу в операционном офисе консультантом. Молодой человек прямо рассчитывал, что его подсадят рядом с руководителем банка, где он и будет помогать директору филиала руководить персоналом, распоряжаться делами, а начинать свой профессиональный опыт с самых низов практикант совершенно не рассчитывал. И бассейн впридачу В своих комментариях о требованиях к соискателям директор юридической службы банка «Приморье» Андрей БАГАЕВ отмечает, что важное требование, предъявляемое к кандидатам, - это практический опыт работы, который является важнейшим критерием уровня квалификации сотрудника. При прочих равных условиях предпочтение делается в пользу кандидата, имеющего высшее образование по профильной специальности, учитывается продолжительность и содержание образования. Значение имеют учебное заведение и соответствие образования рассматриваемой работе. Но более любопытно, что требования самих кандидатов на работу в отношении уровня зарплат, условий работы за последние два года изменились на диаметрально противоположные. По наблюдениям и.о. начальника управления персонала и организационного развития ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Натальи МАЛЫХ, во время кризиса требования кандидатов были достаточно лояльными, так как людям было важно иметь место работы как таковое. Сейчас же запросы вновь выросли как в отношении роста уровня заработной платы, так и в условиях труда. Например, при первом собеседовании кандидаты все чаще стали уточнять наличие в организации комнат для отдыха либо спортивных залов, бассейнов и т.п.