Хабаровский СЗ получил финансовую подпитку

На прошлой неделе Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допэмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ, 91,32% принадлежит ОАО «Объединенная судостроительная корпорация») объемом 62,4 млн руб.

Количество акций составляет 624 тыс. штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке. Уставный капитал завода до допэмиссии составлял 791 млн 182 тыс. 500 руб., после размещения он увеличился на 7%. «Привлеченные средства будут направлены на модернизацию мощностей завода», - сообщил представитель ОСК. Ранее президент ОСК Роман ТРОЦЕНКО говорил, что ХСЗ является одним из двух проблемных предприятий на Дальнем Востоке и по итогам года, скорее всего, получит убыток. «Стратегия развития корпорации подразумевает реорганизацию убыточных предприятий», - сказал он.

ХСЗ, который может производить как гражданскую, так и оборонную продукцию, не справляется с гособоронзаказом из-за проблем в финансировании. В конце 2009 г. на заводе сократили более 300 работников, в том числе заместителей директора, инженеров и вспомогательный персонал.