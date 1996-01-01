"Диалоги": четыре года на бизнес-арене Приморья

Бизнес-Клуб "Диалоги" отметил 4-летие со дня основания. Праздничная церемония, посвященная этому поводу, прошла на летней террасе владивостокского клуба Cuckoo. Организаторы учредили специальные номинации за вклад в развитие Бизнес-клуба, победители в которых были названы в торжественной обстановке. Среди гостей были замечены первые лица Приморского края, известные в приморские политики и бизнесмены.

"Этот клуб был создан для владельцев бизнеса, топ-менеджеров Приморского края, – всех, кому приходится принимать ответственные управленческие решения, – рассказывает Президент ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры", Председатель Совета Бизнес-клуба "Диалоги" Инесса БАБИЧ. – Он единственный в Приморье объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Заседания проходят в третий четверг каждого месяца. Их тематика разрабатывается на основе пожеланий членов Бизнес-клуба и с учетом происходящих событий в сфере предпринимательства.